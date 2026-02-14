«Крылья Советов» покупают аргентинского защитника

Центральный защитник аргентинского «Институто» Гонсало Рекена переходит в «Крылья Советов».

«Это платная аренда 22-летнего Рекены из «Институто» до конца года за 120 тысяч долларов с опцией выкупа за 1 млн долларов летом и 1,2 мульта следующей зимой.

Зарплата парня составит 25 тысяч долларов в месяц. Гонсало должен прилететь в Москву на медосмотр в понедельник», – написал источник.