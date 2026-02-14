Семшов определил игрока «Зенита», на которого надо молиться

Бывший зенитовец Игорь Семшов оценил состояние полузащитника команды Вендела.

Бразилец приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.

Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Зениту» надо молиться на Вендела. Человек приехал из отпуска, опоздал, неделю потренировался – и лучший на поле.

Он играет ключевую роль в команде, а момент с его голом, когда он сделал спринт со своей половины поля, один из лучших на этом турнире», – сказал Семшов.