Семшов определил игрока «Зенита», на которого надо молиться

Бывший зенитовец Игорь Семшов оценил состояние полузащитника команды Вендела.
- Бразилец приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.
- Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
«Зениту» надо молиться на Вендела. Человек приехал из отпуска, опоздал, неделю потренировался – и лучший на поле.
Он играет ключевую роль в команде, а момент с его голом, когда он сделал спринт со своей половины поля, один из лучших на этом турнире», – сказал Семшов.
Источник: «РБ Спорт»