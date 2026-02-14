Девушка Глушенкова простила ему измены

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков продолжает отношения со своей девушкой Анной Нечаевой, с которой встречается несколько лет.

Они выложили новое совместное фото из ОАЭ.

Анна не стала разрывать отношения с футболистом после того как в декабре стало известно об изменах Максима с другими девушками. Тогда одна из них, Кира Артамонова, опубликовала в соцсети личную переписку со спортсменом, в которой он просил ее голые фотографии.

Артамонова сообщала, что встречалась с Глушенковым в отеле, после чего он перестал выходить на связь. Еще она поделилась информацией о близком общении Глушенкова с другой девушкой.

Нечаева узнала о случившемся, публиковала посты о неоправданном Глушенковым доверии и возможном разрыве, но в итоге паре удалось сохранить отношения.

26-летний Глушенков в этом сезоне провел за «Зенит» 21 матч, забил 10 голов, сделал 7 ассистов.

Он выступает за команду с лета 2024 года.

Глушенков ранее выступал за «Спартак».

Фото: соцсети Максима Глушенкова