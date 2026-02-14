Введите ваш ник на сайте
Девушка Глушенкова простила ему измены

Вчера, 17:34
16

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков продолжает отношения со своей девушкой Анной Нечаевой, с которой встречается несколько лет.

Они выложили новое совместное фото из ОАЭ.

Анна не стала разрывать отношения с футболистом после того как в декабре стало известно об изменах Максима с другими девушками. Тогда одна из них, Кира Артамонова, опубликовала в соцсети личную переписку со спортсменом, в которой он просил ее голые фотографии.

Артамонова сообщала, что встречалась с Глушенковым в отеле, после чего он перестал выходить на связь. Еще она поделилась информацией о близком общении Глушенкова с другой девушкой.

Нечаева узнала о случившемся, публиковала посты о неоправданном Глушенковым доверии и возможном разрыве, но в итоге паре удалось сохранить отношения.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел за «Зенит» 21 матч, забил 10 голов, сделал 7 ассистов.
  • Он выступает за команду с лета 2024 года.
  • Глушенков ранее выступал за «Спартак».

Фото: соцсети Максима Глушенкова

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771087244
на последней фотке макс выглядит, как чувак из 70х) стиляга))
Ответить
Сам_себе_сказал
1771089215
не интересная
Ответить
Интерес
1771089216
Тут почти по-Брюсову : "«Фиолетовые руки на эмалевой стене полусонно чертят звуки звонко-звучной тишине."Только "силиконовые,выдающиеся вперёд дальше кончика изящного носика.Ути-ути... Ещё бы ей не простить :где она сможет так путешествовать, за свой счёт? Тут уж по-Пикулю : ...дама в алчным ртом ,способным больно укусить за кошелёк.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1771089485
Не мой вкус, костлявая
Ответить
andr45
1771090468
А куда она п*дла денется))
Ответить
andr45
1771091141
Чтобы завоевать женщину, нужна любовь; чтобы удержать женщину, нужны деньги; а чтобы расстаться с ней, нужно очень много денег( Может быть, у Глушенкова денежные проблемы?
Ответить
ziborock
1771092992
Пара фриков!)
Ответить
Император 1
1771094630
Зачем нам эта информация?
Ответить
Врундель
1771095469
Ну слава богу, я уже переживать начал, каждый день захожу сюда лишь бы про них узнать. Спасибо таким спортивным сайтам как бомбардир, которые держат в курсе
Ответить
vvv123
1771095664
Ну и чё? На него бабы липнут как на козла. А этой, страшненькой, хочется его удержать, миллионер, вся-таки, а они на дороге не валяются!
Ответить
