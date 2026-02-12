Орлов назвал игрока, который обязательно должен быть в основном составе «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов назвал нападающего «Зенита» Максима Глушенкова одним из лучших российских игроков сейчас.

– Себя проявили Глушенков и Мостовой. Все латиноамериканцы внесли вклад в 3-4 раза меньший. Мостовой мог и лучше сыграть, если бы играл не только 37 минут. Теперь на его место взяли очередного Джона Джона, и Мостовой опять сядет на лавку. Легионер должен быть на голову выше, чтобы играть, а пока мы этого не видим. Когда хотя бы один петербуржец будет играть в «Зените»?

– Хорошая фраза: должен быть на голову выше. То есть брать надо тех, которые тащат игру и делают результат. Но Глушенков будет в составе всe равно. Я даже в этом не сомневаюсь. Глушенков – это один из лучших российских футболистов сейчас. И отказываться от его возможностей и перспектив… Нет. Он должен быть в составе основном обязательно.