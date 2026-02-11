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Титов оценил единственный зимний трансфер «Спартака»

11 февраля, 17:11
1

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил покупку полузащитника «Балтики» Владислава Сауся.

«Во-первых, Сауся только-только взяли. Это, по сути, аванс игроку: провел один сезон в «Балтике» на хорошем уровне и сразу перешел в «Спартак». Понятно, что это перспектива», – сказал Титов.

  • Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
  • «Спартак» купил игрока за 350 миллионов рублей.
  • 22-летний россиянин подписал с красно-белыми контракт до 2030 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Саусь Владислав
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Юбиляр
1770825071
единственный зимний трансфер «Спартака» - "маловато будет!"(с)! Гыгыгы.
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