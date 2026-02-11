Титов оценил единственный зимний трансфер «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил покупку полузащитника «Балтики» Владислава Сауся.

«Во-первых, Сауся только-только взяли. Это, по сути, аванс игроку: провел один сезон в «Балтике» на хорошем уровне и сразу перешел в «Спартак». Понятно, что это перспектива», – сказал Титов.