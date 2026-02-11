Глава «Пари НН» прокомментировал продажу Боселли в «Краснодар»

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев высказался об уходе форварда Хуана Боселли в «Краснодар».

«Благодарны «Краснодару» за конструктивный подход при переговорах. Для нас в текущих реалиях, когда у игрока оставалось меньше полугода до окончания контракта, это хорошая сделка, так как кроме финансовой составляющей есть и ещe один фактор – к нам присоединится молодой талантливый игрок.

Боселли провел хороший этап в Нижнем Новгороде, думаю, и наш клуб помог вырасти ему как игроку, и он нам решать спортивные задачи. Он давно хотел получить новый вызов, заслужил это, мы также были по отношению к футболисту максимально открыты и искренни.

Всегда жаль терять лидеров команды, но на данном этапе это оптимальное решение. Понимали, что удерживать игрока до конца контракта неконструктивно, плюс невыгодно в экономическом плане.

Прогнозировали, что Боселли может покинуть команду, для нас это не неожиданность. У нас есть понимание, как нивелировать потерю игрока: это могут быть как внутрикомандные взаимодействия, так и трансферы на вход – окно ещe открыто.

Спасибо Боселли за время, проведенное в клубе. Мы желаем ему успехов в «Краснодаре» и достичь всех целей в карьере!» – сказал Карасев.