Орлов не понимает игрока «Зенита»: «В чем его сила?»

11 февраля, 15:51
14

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» оценил фигуру форварда команды Луиса Энрике.

– Для чего взят за дорого Луис Энрике? Сколько ждать от него адаптации. Он слабо выглядит и не помогает результатам «Зенита».

– В матче с «Краснодаром» [в Зимнем Кубке РПЛ] не только он не помогал «Зениту». Я согласен, тоже не могу понять, в чем его сила. Ведь так его хвалит Анчелотти в сборной Бразилии. Он увидел, что Энрике может обыграть один в один, да. Но где вся остальная деятельность на футбольном поле?

И он не очень активен в «Зените», когда играет. Малком был намного активнее, все время шел в игру. Энрике не так часто открывается, просит мяч.

  • «Зенит» купил Энрике год назад у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
  • В 33 матчах за «Зенит» у Луиса Энрике 4 гола, 6 ассистов.
  • Контракт до лета 2028 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Энрике Луис Орлов Геннадий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1770816039
Анчелоти хвалит, тренер с мировым именем А Орлов, критикует))) К кому бы прислушаться?
Ответить
Император 1
1770816195
Согласен
Ответить
ziborock
1770816788
Его сила в разводе Зенита! Вас поимели!!!)
Ответить
Юбиляр
1770816885
В чем сила ? - а сила в правде! А правда - ЗПРФ! Гыгыгы.
Ответить
Чермындыр
1770817171
А как Геша пел красиво, когда его только купили)))) Уж и так его хвалил, и сяк))) А теперь что-то перестал понимать, в чем сила)))
Ответить
Garrincha58
1770817310
Генадий Сергеевич этот вопрос задай Семаку
Ответить
Дубина
1770817599
В чем сила брат? В цынагях)))
Ответить
FWSPM
1770817912
малколм нормально сыграл только последний сезон из четырех так что ничего удивительного может еще и выстрелит но пока полный провал
Ответить
acor94
1770819492
В чем сила? Сила в деньгах. Классику знать надо Геннадий!
Ответить
R_a_i_n
1770823374
Дядя Гена негодует!
Ответить
