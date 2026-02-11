Орлов не понимает игрока «Зенита»: «В чем его сила?»

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» оценил фигуру форварда команды Луиса Энрике.
– Для чего взят за дорого Луис Энрике? Сколько ждать от него адаптации. Он слабо выглядит и не помогает результатам «Зенита».
– В матче с «Краснодаром» [в Зимнем Кубке РПЛ] не только он не помогал «Зениту». Я согласен, тоже не могу понять, в чем его сила. Ведь так его хвалит Анчелотти в сборной Бразилии. Он увидел, что Энрике может обыграть один в один, да. Но где вся остальная деятельность на футбольном поле?
И он не очень активен в «Зените», когда играет. Малком был намного активнее, все время шел в игру. Энрике не так часто открывается, просит мяч.
- «Зенит» купил Энрике год назад у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
- В 33 матчах за «Зенит» у Луиса Энрике 4 гола, 6 ассистов.
- Контракт до лета 2028 года.
Источник: «Чемпионат»