Глебов: «Девушка считает меня задротом»

11 февраля, 15:25
11

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что любит играть не только на поле.

– Какие у тебя есть развлечения помимо футбола?

– Наверное, как и у всей молодeжи: люблю поиграть в компьютерные и настольные игры. Могу сходить в кино, погулять, в компьютерном клубе с друзьями поиграть в FIFA на PlayStation.

– Можешь себя назвать задротом?

– Я себя задротом не считаю, но, думаю, моя девушка назвала бы так (смеeтся).

– Из-за того что дома много играешь?

– Да. Могу прийти домой с тренировки и сесть поиграть в компьютер. Сам себя вроде и не считаю задротом, а мне говорят, что много времени провожу.

– Бывает, что вечером сидишь в компьютере, а девушка хочет провести это время вместе?

– Конечно, бывает. Один день могу поиграть, а следующий провожу с девушкой. Есть некий баланс, когда провожу время и там, и с любимой.

– Сколько вы встречаетесь?

– Полтора года уже.

– Как познакомились?

– В соцсетях еe увидел и написал.

– Вы с ней не так давно ездили отдыхать на Мальдивы. Как тебе там?

– Да прикольно там. Я не любитель весь отпуск лежать на пляже. Не люблю загорать – привык к холоду. Из семи дней на пляже я мог быть раза четыре, потому что мне тяжело просто лечь и лежать на солнце, а моя девушка – наоборот, готова целый день там лежать. У нас были конфузы небольшие, потому что я мог пойти в номер и целый день лежать в телефоне, а она на пляже загорала.

– То есть больше еe инициатива была туда поехать?

– Да нет, инициатива была общая. Просто мне хорошо было и в номере, а ей больше на пляже.

  • 20-летний Глебов в этом сезоне провел за ЦСКА 23 матча, забил 6 голов, отдал 3 передачи.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
  • Срок контракта игрока с ЦСКА рассчитан до середины 2028 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Глебов Кирилл
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1770814812
"Советский спорт"...СМените название,убогие.И фамилию деб*ила -интервьюера озвучьте.Но это к бомбарде вопрос.
Ответить
Император Бомжей
1770815936
Какие то стремные отношения)) Но это их дело
Ответить
Desma
1770815956
Ну, и что это за выражение "задрот"!? Совсем охамели журналюги вместе с бомбой!!!
Ответить
Юбиляр
1770819252
"Высокие отношения..."(с)! Гыгыгы.
Ответить
acor94
1770819621
Задрот?) ты ещё нас, диванных экспертов не видел, детёныш... Куй с пальцем не сравнивай, иди гамай, "задрот"...
Ответить
Volrad777
1770825231
Ну определённо правда есть в её словпх
Ответить
mutabor0992
1770830514
Так она с тобой пАтАму шта ты игрок ЦСКА.А был бы токарь или пекарь...То увы.Вот тогда ты бы и был 2дрот!!!
Ответить
