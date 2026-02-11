Глебов: «Девушка считает меня задротом»

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что любит играть не только на поле.

– Какие у тебя есть развлечения помимо футбола?

– Наверное, как и у всей молодeжи: люблю поиграть в компьютерные и настольные игры. Могу сходить в кино, погулять, в компьютерном клубе с друзьями поиграть в FIFA на PlayStation.

– Можешь себя назвать задротом?

– Я себя задротом не считаю, но, думаю, моя девушка назвала бы так (смеeтся).

– Из-за того что дома много играешь?

– Да. Могу прийти домой с тренировки и сесть поиграть в компьютер. Сам себя вроде и не считаю задротом, а мне говорят, что много времени провожу.

– Бывает, что вечером сидишь в компьютере, а девушка хочет провести это время вместе?

– Конечно, бывает. Один день могу поиграть, а следующий провожу с девушкой. Есть некий баланс, когда провожу время и там, и с любимой.

– Сколько вы встречаетесь?

– Полтора года уже.

– Как познакомились?

– В соцсетях еe увидел и написал.

– Вы с ней не так давно ездили отдыхать на Мальдивы. Как тебе там?

– Да прикольно там. Я не любитель весь отпуск лежать на пляже. Не люблю загорать – привык к холоду. Из семи дней на пляже я мог быть раза четыре, потому что мне тяжело просто лечь и лежать на солнце, а моя девушка – наоборот, готова целый день там лежать. У нас были конфузы небольшие, потому что я мог пойти в номер и целый день лежать в телефоне, а она на пляже загорала.

– То есть больше еe инициатива была туда поехать?

– Да нет, инициатива была общая. Просто мне хорошо было и в номере, а ей больше на пляже.