Реакция фанатов «Зенита» на трансфер Дурана

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» оценило аренду нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана.

«Джон Дуран в «Зените». Фиксируем – через «у», никаких Юранов.

Аренда до конца сезона. «Зенит» потратит на это около 3 миллионов евро, как и сообщали ранее. Плюс-минус на бонусы за результат (надеемся на плюс). Выкуп по итогу сезона возможен, но сомнителен – есть ощущение, что «Зенит» так пытается решить проблему здесь и сейчас с минимальными для себя затратами. А дальше разберемся.

С этой точки зрения выглядит адекватно.

Дуран – невероятно крутой форвард с опцией «вжарить с левой». Может сделать гол из неочевидного момента. И для РПЛ будет абсолютным топом. Если захочет.

И тут самый главный вопрос. Ведь крыша у гражданина иногда течет так, будто ее обслуживает ЖЭК Петроградского района. Что заставит его в руках себя держать эти пару месяцев? Говорят, что есть одна явная мотивация – ЧМ.

Кордоба – пока основной нападающий Колумбии, и как бы это пафосно не звучало, Дуран едет бросать ему вызов. Показать, что он лучше, как форвард, на территории Кордобы.

Так что как минимум нас ждет противостояние Джон – Джон. Многовато их в последнее время в РПЛ стало, больше, чем Иванов. Забавный факт: оба из одной академии. Второй забавный факт: в этой самой академии Дуран начинал как правый инсайд, но в подростковом возрасте тренеры, смотря на физические данные, решили сделать из него нападающего.

Почему-то есть ощущение, что свои пять-шесть Дуран точно положит. Вопрос только один – принесет ли это чемпионство?» – написали болельщики.