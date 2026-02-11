Бубнов: «Аршавин не оскорбил Соболева, а просто констатировал факт»

Экс-спартаковец Александр Бубнов прокомментировал слова Андрея Аршавина про форварда «Зенита» Александра Соболева.

На прошлой неделе Аршавин сказал: «Соболев может стать основным в «Зените» только если останется один. Просто посмотрите, как он бегает... Он хромает, на мой взгляд».

«Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.

За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.

«Соболев никогда не был игроком стартового состава. Там Кассьерра играл, Лусиано, а он… Третий вариант. И в Соболеве не сомневался только Семак. А остальные, даже Медведев этот, генеральный директор, он сомневался. Он категорически против был. Понимаешь?

Что касается бега… Да, у него своеобразный бег. Потом он не отличается высокой скоростью. Аршавин всe правильно сказал. Он не оскорбил Соболева, а констатировал факт просто. И всe», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».