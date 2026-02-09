Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая посоветовал «Зениту» убрать из состава трех футболистов

Гурцкая посоветовал «Зениту» убрать из состава трех футболистов

Сегодня, 22:44
6

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Зенит» должен избавиться от нескольких игроков.

«Это уже трагедия. Для «Зенита» – да, безвозвратная. Соболев и «Зенит» – роман должен был быть закончен в прошлом году.

Но Семак все время хочет доказать, что это хороший игрок. Он себя подставляет, игрока и свою команду.

Товарищеские матчи показали, что несколько игроков находятся в обойме случайно. Например, Ерохин. Он давным-давно закончил с футболом в «Зените». Он никак не может помочь «Зениту» ни на каком этапе. Даже в тренировочном процессе человек, который играет со скоростью 5 км/ч, не может помочь.

Например, Горшков. Его квалификация абсолютно не соответствует уровню «Зенита». Горшков не может быть игроком первых пяти команд чемпионата России. Хороший парень, может быть, трудолюбивый», – сказал Гурцкая.

Еще по теме:
Гурцкая объяснил, почему «Зенит» не избавляется от Вендела 3
Гурцкая – о спортивном директоре «Спартака»: «Думаю, он сам не сможет объяснить, каким образом сохраняет должность» 3
«Вот так это было»: Гурцкая раскрыл, как принималось решение о переходе Сауся в «Спартак» 8
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр Соболев Александр Горшков Юрий Гурцкая Тимур
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
волчарик
1770666756
Про деда в корне не согласен. Ерохин никогда не был быстрым и техничным,но всегда оказывался в нужном месте.
Ответить
Интерес
1770667084
Зато Ероха-лучший бомбардир на сборах.Да и в играх выходил на 5-15 минут и существенно улучшал игру, иногда даже решая её судьбу.
Ответить
Fju-2
1770667678
Ерохин - топ. Думаю даже после завершения карьеры игрока, его из Зенита не уберут.
Ответить
FCSpartakM
1770667700
в принципе добавить особо нечего, разве только пару фамилий тип Адамова или Алип
Ответить
АлексМак
1770668260
Про Ерохина он не прав. Остальные персонажи верно указаны. Они мёртвые навсегда. И ещё добавить к ним Караваева и Арсена Адамова возможно.
Ответить
Главные новости
ФотоБатраков попал в топ-10 рейтинга CIES вместе с Мастантуоно и Ямалем
23:29
1
Селюк сказал, что Гурцкая выглядит как бомж: «Неухоженный жирный хряк»
23:17
5
Джикия ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
23:03
1
Гурцкая посоветовал «Зениту» убрать из состава трех футболистов
22:44
6
Легионер «Спартака» хочет уйти из клуба
22:40
5
10 величайших игроков 21-го века по версии Canal+
22:29
3
Семак нашел мотивацию для новичка «Зенита» Дурана
21:57
5
ВидеоЗаявление «Крыльев Советов» о массовой драке в товарищеском матче
21:35
11
Черышев – о ЧМ-2018: «Это не я играл – Бог действует через людей»
21:00
2
Колосков ответил Шевченко, выступившему против допуска России
20:41
2
Все новости
Все новости
«Сочи» избавился от вратаря, поигравшего в Европе
22:19
Семак нашел мотивацию для новичка «Зенита» Дурана
21:57
5
ВидеоЗаявление «Крыльев Советов» о массовой драке в товарищеском матче
21:35
11
Новичок «Зенита» Дуран ответил, как его называть
21:25
4
Колосков ответил Шевченко, выступившему против допуска России
20:41
2
Дуран объяснил, почему выбрал «Зенит»
20:25
2
Смолов назвал бывшего одноклубника лучшим игроком РПЛ прямо сейчас
20:01
3
Маслов сказал, в каком году вернется в «Спартак»
19:54
Аренда Дурана будет для «Зенита» не бесплатной: раскрыта сумма
19:21
5
Селюк – о новичке «Зенита»: «Вендел может показаться ребенком в сравнении с ним»
19:04
17
Стало известно, почему Кисляк не перейдет во «Фламенго»
18:46
6
У Черышева были предложения от 3 клубов РПЛ: «Я пересидел в Европе»
18:15
7
«Ахмат» согласовал пятый зимний трансфер
17:58
Семин отреагировал на переход Дурана в «Зенит»
17:50
Смолов назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
16:57
ФотоДуран выбрал игровой номер в «Зените»
16:48
12
«Ростов» ответил на первое предложение «Краснодара» по Вахании
16:26
Новичка «Зенита» уличили в психологической нестабильности
16:16
4
Украинский футболист сменит команду внутри России
16:04
4
Керимов объяснил провал новичка «Зенита» в Турции
15:48
3
«Зенит» рассматривал трех нападающих
15:30
8
Черышев сделал выбор между Дзюбой и Роналду
15:12
«Локомотив» ищет защитника в Турции: подробности
15:07
Фото⚡️ Дуран стал игроком «Зенита»
14:37
23
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
14:15
4
Орлов – о Соболеве: «Мне в страшном сне это не могло присниться»
13:51
7
«Зенит» сможет выкупить Дурана за 35 миллионов, его предлагали «Спартаку» и «Краснодару»
13:25
10
ВидеоКарпин приехал на тренировку ЦСКА
13:10
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 