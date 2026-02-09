Гурцкая посоветовал «Зениту» убрать из состава трех футболистов

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Зенит» должен избавиться от нескольких игроков.

«Это уже трагедия. Для «Зенита» – да, безвозвратная. Соболев и «Зенит» – роман должен был быть закончен в прошлом году.

Но Семак все время хочет доказать, что это хороший игрок. Он себя подставляет, игрока и свою команду.

Товарищеские матчи показали, что несколько игроков находятся в обойме случайно. Например, Ерохин. Он давным-давно закончил с футболом в «Зените». Он никак не может помочь «Зениту» ни на каком этапе. Даже в тренировочном процессе человек, который играет со скоростью 5 км/ч, не может помочь.

Например, Горшков. Его квалификация абсолютно не соответствует уровню «Зенита». Горшков не может быть игроком первых пяти команд чемпионата России. Хороший парень, может быть, трудолюбивый», – сказал Гурцкая.