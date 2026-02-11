Назван игрок, от которого зависит чемпионство «Зенита»

Инсайдер Сергей Егоров прокомментировал трансфер в «Зенит» нападающего Джона Дурана.

«Ключевым фактором в плане судьбы золото станет не Дюран, а то, как отыграет весну Максим Глушенков.

Если Макс не сыграет в матчах с топами так, как он это сделал в Краснодаре, никакой Джон Дуран Питер не спасет», – написал Егоров.