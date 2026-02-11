«Спартак» призвали вернуть Дзюбу: «Будет много и с удовольствием забивать»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что «Спартаку» следует вернуть форварда Артема Дзюбу.

«Глядя, на промахи Алекса Соболева у меня в голове каждый раз возникает образ главного нападающего чемпионата России. Артема Дзюбы, конечно. И я уже несколько лет задаю себе и «Спартаку» один и тот же вопрос: почему красно-белые не делают ему предложения?! Это, как и блестящая игра Вендела, против логики.

«Спартак» отдавал Соболева, который хотел нового вызова – тут как раз логика. Но на его место Артем был бы идеальным попаданием. И маркетинговым, и кадровым. Дзюба в этом «Спартаке» будет много и с удовольствием забивать, нет сомнений, ведь, что в 25, что в 35 он это делал везде одинаково стабильно: «Томь», «Ростов», «Арсенал» Тула – не то же самое, что «Зенит» и «Спартак», а голов было всe равно навалом.

Фанаты справедливо вспомнят, что Артем когда-то зачем-то наступил на шарф. Да, было дело, но вообще-то сейчас в клубе работают шестеро самых настоящих экс-«армейцев».

Всe это будет неважно на празднике больших трофеев. Я голосую за такое приключение», – написал Нагучев.