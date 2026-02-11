Введите ваш ник на сайте
  • «Спартак» призвали вернуть Дзюбу: «Будет много и с удовольствием забивать»

«Спартак» призвали вернуть Дзюбу: «Будет много и с удовольствием забивать»

11 февраля, 19:57
22

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что «Спартаку» следует вернуть форварда Артема Дзюбу.

«Глядя, на промахи Алекса Соболева у меня в голове каждый раз возникает образ главного нападающего чемпионата России. Артема Дзюбы, конечно. И я уже несколько лет задаю себе и «Спартаку» один и тот же вопрос: почему красно-белые не делают ему предложения?! Это, как и блестящая игра Вендела, против логики.

«Спартак» отдавал Соболева, который хотел нового вызова – тут как раз логика. Но на его место Артем был бы идеальным попаданием. И маркетинговым, и кадровым. Дзюба в этом «Спартаке» будет много и с удовольствием забивать, нет сомнений, ведь, что в 25, что в 35 он это делал везде одинаково стабильно: «Томь», «Ростов», «Арсенал» Тула – не то же самое, что «Зенит» и «Спартак», а голов было всe равно навалом.

Фанаты справедливо вспомнят, что Артем когда-то зачем-то наступил на шарф. Да, было дело, но вообще-то сейчас в клубе работают шестеро самых настоящих экс-«армейцев».

Всe это будет неважно на празднике больших трофеев. Я голосую за такое приключение», – написал Нагучев.

  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 16 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака».

Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем
DMитрий
1770834449
Заболотный будет против...
Ответить
Бумбраш
1770835712
Я думаю нашучеву со своими идеями нах надо пойти,пусть на срач тв пылит и не высовывается
Ответить
Фердя
1770836125
Только больной и нереально отмороженный на голову человек может такое сказать!
Ответить
timon2401
1770836539
Эво как… хорошо что не Егора с Аленичевым..
Ответить
nik55
1770836837
иди лечи голову
Ответить
MaxRnD
1770841021
Вместе с амбарным замком на раздевалку
Ответить
ySS
1770843339
Вот это свистнула фляга у болтуна...
Ответить
momwig_
1770843902
Божески, сколько же звиздаболов понаросло в этой плесени
Ответить
FWSPM
1770845935
Не делают потому что вел себя как соболев в свое время
Ответить
sochi-2013
1771000062
Ну, после травли Артема Пуделем в Спартаке (если кто не помнит, чуть вообще карьеру не загубил), Дзюба, наверняка, вместо шарфа видел голову Карпина.
Ответить
