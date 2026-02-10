Введите ваш ник на сайте
Бубнов ответил, почему не включил Дзюбу в топ-10 лучших российских футболистов в 21-м веке

Вчера, 23:39
1

Футбольный эксперт Александр Бубнов аргументировал отсутствие Артема Дзюбы в его десятке сильнейших российских игроков за последние 25 лет.

«Лучший бомбардир российский? Ну и что? Он в еврокубках вообще ничего не выиграл. Вообще он там не играл [в Европе], играл в позорном клубе, который я до сих пор не могу вспомнить, где он в Турции играл. Один гол забил, и то не он забил, там другой человек забил, мяч уже катился в ворота, он его добил. Там бы любой забил.

Насколько он Кержакова обогнал как лучший бомбардир? На один или два мяча. А где Кержаков, а где Дзюба? Кержакова можно спокойно ставить в пятерку. Он выигрывал Кубок УЕФА с «Севильей», на чемпионатах мира играл, был лучшим бомбардиром. И то Дзюба уже подтасовывает, он уже непонятно с кем забивал.

Он даже просился в сборную, чтобы рекорд Кержакова перебить. Это же смешно. На самом деле настоящий рекордсмен РПЛ – это Кержаков, и он его не догнал», – сказал Бубнов.

Кержаков вспомнил, как Дзюба на его глазах побил бомбардирский рекорд сборной России 2
Черышев сделал выбор между Дзюбой и Роналду
Дзюба назвал единственного игрока, которого хочет видеть в РПЛ 5
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Бубнов Александр
рылы
1770758189
по факту, бубен прав. но был у дзюбла один рекорд среди наших. когда забил 6 голов на групповом этапе лч, его опередили только роналду и левандовский, даже гном отстал. это нам не сильно помогло в 1/8 лч, но факт зафиксирован. да и половину голов дзюбастого можно записать в актив халка на самом деле: пулял в бревно - авось срикошетит, куда надо. так и вышло.
Ответить
Бубнов ответил, почему не включил Дзюбу в топ-10 лучших российских футболистов в 21-м веке
