Бубнов ответил, почему не включил Дзюбу в топ-10 лучших российских футболистов в 21-м веке

Футбольный эксперт Александр Бубнов аргументировал отсутствие Артема Дзюбы в его десятке сильнейших российских игроков за последние 25 лет.

«Лучший бомбардир российский? Ну и что? Он в еврокубках вообще ничего не выиграл. Вообще он там не играл [в Европе], играл в позорном клубе, который я до сих пор не могу вспомнить, где он в Турции играл. Один гол забил, и то не он забил, там другой человек забил, мяч уже катился в ворота, он его добил. Там бы любой забил.

Насколько он Кержакова обогнал как лучший бомбардир? На один или два мяча. А где Кержаков, а где Дзюба? Кержакова можно спокойно ставить в пятерку. Он выигрывал Кубок УЕФА с «Севильей», на чемпионатах мира играл, был лучшим бомбардиром. И то Дзюба уже подтасовывает, он уже непонятно с кем забивал.

Он даже просился в сборную, чтобы рекорд Кержакова перебить. Это же смешно. На самом деле настоящий рекордсмен РПЛ – это Кержаков, и он его не догнал», – сказал Бубнов.