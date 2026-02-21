Дзюбу назвали «вирусной бактерией»

Автор Спортса Илья Васильев поделился впечатлениями от последнего интервью нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Блестящее интервью Глушенкова. Удивляет одно.

Если футболист перебрал, откровенную жесть можно вырезать. Боюсь представить, что может наговорить Глушенков, если цитаты о продукте, Венделе, Кондакове, «Краснодаре» и составе «Зенита» все равно вышли. Словно это самое цензурное из сказанного.

Мне нравится прямота Глушенкова, никакой пресности, только искренность.

Менталитет подростка-бунтаря помогает и на поле. Идет наперекор рпловской скуке. Талант, который может тянуть остальных за Венделом, Барриосом и Сантосом. Вполне себе русский бразилец.

Но летом Глушенкову 27. Он побеждал только во Второй лиге и полутоварищеском Суперкубке. Лишь раз перевалил за 2к минут в РПЛ.

В «Зените» провалил весну, в начале этого сезона справедливо выпал из основы (70% минут в РПЛ, половина мячей забита утопленному Слишковичем «Оренбургу»).

Но голы для Глушенкова стали обыденностью.

Гениальный, когда все залетает. И бесцветный на спаде. Чего-то среднего пока нет. Не видно характера, которым вытащит сдувшихся партнеров. И заодно достанет последнее из себя.

Дзюба был наглым победителем. Вирусной бактерией, которая уничтожит всe ради титулов. Он жил обидами и жаждой трофеев (без первого не было бы второго). А Глушенков и сейчас сядет с пивком на пляже», – написал Васильев.