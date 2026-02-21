Талалаев поделился лайфхаком, как не ошибаться в трансферах

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги трансферного окна.

«Мы сохранили команду. Приобрели игроков с хорошими игровыми качествами. Жаль, что они находятся в разном состоянии. 12 матчей точно хватит понять, кто нам нужен.

Если обратите внимание, то мы игроков просматриваем или арендуем – только после этого принимаем решение. Это правильный выход, чтобы не выкидывать деньги в пустоту», – сказал Талалаев.