«Пошел по рукам»: Селюк – о новичке «Зенита»

Вчера, 10:52
4

Агент Дмитрий Селюк высказался о новичке «Зенита» Джоне Дуране.

– Многие обсуждают аренду Джона Дурана в «Зенит». Как думаете, он хорошо проявит себя?

– Мне самому, кстати, это очень интересно. В Англии он себя очень хорошо проявил. Потом пошел, как говорится, по рукам.

Тут очень важный момент: он себя взял в руки и решил вновь быть тем игроком, которого хотят приобрести топ-клубы, или, наоборот, после «Зенита» он будет на хрен никому не нужен.

Как я понимаю, «Фенербахче» от него избавился и перекрестился.

  • Колумбийца арендовали у «Аль-Насра» за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
  • Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
  • В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Зенит» сделал подарок Геничу перед возобновлением РПЛ 5
Гасилин назвал конкретного человека, который принесет «Зениту» чемпионство 11
Глушенков не знает новичка «Зенита» Дурана: «Дюранта знаю, в NBA играет» 9
Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771660876
в данном случае нам вообще пофиг, ничего не теряем, зарплату ему платит аль-наср. но есть 2 момента, которые намекают на то, что он неплохой игрок. во-первых, арабы не могли отвалить за него такие огромные деньги в обход роналду. который, к тому же, акционер клуба. но он сам выбирал нападающего, с которым ему будет комфортно играть в команде, без его мнения не подписали бы. а раз уж сам роналду решил, что этот игрок подходящий - то о чём тут говорить вообще. и каким бы дураком не был этот дуран - а на ЧМ он поехать очень хочет. а для этого ему нужно выиграть конкуренцию в сборной у кордобы. неспроста он появился на его территории, чтобы лоб в лоб с ним столкнуться и доказать тренеру сборной. так что, по идее, жопу рвать должен прямо сейчас, чтобы поехать на ЧМ. посмотрим, что получится.
Ответить
Цугундeр
1771663348
)) Пошёл тынах.., торговец "чёрным золотом".) Пальму вместе с горшком у тебя надо покупать?)
Ответить
Айболид
1771668218
и перекрестился ? Фенербахче ? Ага ! Понимает он ! Много ты понимаешь , ...юк .
Ответить
