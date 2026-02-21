«Пошел по рукам»: Селюк – о новичке «Зенита»

Агент Дмитрий Селюк высказался о новичке «Зенита» Джоне Дуране.
– Многие обсуждают аренду Джона Дурана в «Зенит». Как думаете, он хорошо проявит себя?
– Мне самому, кстати, это очень интересно. В Англии он себя очень хорошо проявил. Потом пошел, как говорится, по рукам.
Тут очень важный момент: он себя взял в руки и решил вновь быть тем игроком, которого хотят приобрести топ-клубы, или, наоборот, после «Зенита» он будет на хрен никому не нужен.
Как я понимаю, «Фенербахче» от него избавился и перекрестился.
- Колумбийца арендовали у «Аль-Насра» за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
- Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
- В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.
Источник: «Спорт день за днем»