«Балтика» подписала экс-спартаковца

Полузащитник «Нефтехимика» Константин Шильцов перейдет в «Балтику».
«Между футбольным клубом «Балтика» и полузащитником Константином Шильцовым достигнута договорeнность о контракте до 30 июня 2030 года!
Остаток сезона футболист проведeт в нижнекамском «Нефтехимике» и присоединится к нашей команде с 1 июля!» – написали калининградцы.
- Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.
- До «Нефтехимика» хавбек выступал за «Спартак», «Пари НН» и «Родину».
- В этом сезоне Шильцов забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 23 матчах.
Источник: телеграм-канал «Балтики»