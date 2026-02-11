«Балтика» подписала экс-спартаковца

Полузащитник «Нефтехимика» Константин Шильцов перейдет в «Балтику».

«Между футбольным клубом «Балтика» и полузащитником Константином Шильцовым достигнута договорeнность о контракте до 30 июня 2030 года!

Остаток сезона футболист проведeт в нижнекамском «Нефтехимике» и присоединится к нашей команде с 1 июля!» – написали калининградцы.