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  • Экс-спартаковец помочился под стол в ресторане – ему было лень идти в туалет

Экс-спартаковец помочился под стол в ресторане – ему было лень идти в туалет

11 февраля, 13:33
61

Бывший комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов раскрыл инсайд про экс-спартаковца Мартина Йиранека.

«Лучший гол по версии Дзюбы – гол Мартина Йиранека за «Терек» в ворота «Кубани». Гол действительно выдающийся.

Про Йиранека знаю историю времен его игры за «Спартак».

Сидела большая футбольная компания в ресторане на Тверской. Кажется, это был пресловутый ресторан «Горки» у Маяковской (тот самый, где сборная нарушала режим перед игрой со Словенией, арбузный фрэш, передача «Человек и закон», все дела).

Сборники, кстати, по сухому сидели, а тут ребята слегка нарушали режим.

В какой-то момент Йиранек расстегнул ширинку, достал болт и долго с удовольствием ссал под стол – ему было лень идти в туалет.

Так выпьем за интегральную расслабленность и тягу к гедонизму», – написал Погорелов.

  • Больше всего матчей в игровой карьере 45-летний уроженец Праги Йиранек провел за «Спартак» (2004-2010 годы).
  • На счету Мартина 31 матч за Чехию.
  • Игрок завершил профессиональную карьеру в 2020 году.

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Источник: телеграм-канал Федора Погорелова
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Спартак Йиранек Мартин
Комментарии (61)
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FFR
1770806540
Ну блин, не бомбардир, а желтая пресса.
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Таврида
1770806772
Поссать бы на манагеров бомбардира, но как можно на электроны в проводах поссать? Вы там хоть не Феду Горелого копируйте, а хоть аналитику с Чемп.ком постите.
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oyabun
1770807221
Я не понял , это футбольный сайт или "В гостях у сказки"? (помните, была такая передача для детей?).
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...уефан
1770809319
...а теперь представьте себе такой момент, когда вы сидите дружной компанией в кабаке, и кто-то из сидящих ссыт под общий стол, и что было бы с этим индивидом прямо в зале, и естественно уже потом, как истекающее из этого последствие...
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NewLife
1770809385
Этому бывшему пиар-директору зенита конечно можно верить, как и всем в палате номер 6 при кормушке бакланов. Он видите ли знает историю, дебил. Бомбардир, идите нах работать в пресс службу к радужным.
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brаtskij
1770812319
Дело не в спартакавце, а в людях с большими бабками, которые ложили болт на нормальных людей. Тот эффект когда из грязи в князи, но все равно ты говно, хоть и богатое.
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rash1959
1770814698
Это из недавнего опроса "Что нового появилось на «Бомбардире»". Вопрос сайту : вы там совсем ох-какие-уевшие?
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АЛЕКС 58
1770815291
Скорее бы чемпионат начинался,от жёлтой прессы на бомбе блевать хочется
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шахта Заполярная
1770820743
Пусть этот б.о.м.ж.а.р.а. Мартину это сообщение перешлет. Или бомбардир. Вот тогда и узнаем правду
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andr45
1770823809
Бывший комментатор «Матч ТВ», иноагент Федор Погорелов, бросив жену и дочерей покинул Россию. Погорелов работал пресс-атташе «Зенита» (январь – август 2006), был главным редактором радио «Зенит» (2007 – 2016) и работал в журнале «PROЗенит» (2009 – 2014). Некоторое время Федор комментировал футбольные матчи на «Матч ТВ», телеканалах «78» и «100 ТВ». Россию покинули несколько журналистов «Матч ТВ»: Александр Шмурнов, Михаил Поленов, Сергей Кривохарченко, Кирилл Дементьев.
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