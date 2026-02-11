Экс-спартаковец помочился под стол в ресторане – ему было лень идти в туалет

Бывший комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов раскрыл инсайд про экс-спартаковца Мартина Йиранека.
«Лучший гол по версии Дзюбы – гол Мартина Йиранека за «Терек» в ворота «Кубани». Гол действительно выдающийся.
Про Йиранека знаю историю времен его игры за «Спартак».
Сидела большая футбольная компания в ресторане на Тверской. Кажется, это был пресловутый ресторан «Горки» у Маяковской (тот самый, где сборная нарушала режим перед игрой со Словенией, арбузный фрэш, передача «Человек и закон», все дела).
Сборники, кстати, по сухому сидели, а тут ребята слегка нарушали режим.
В какой-то момент Йиранек расстегнул ширинку, достал болт и долго с удовольствием ссал под стол – ему было лень идти в туалет.
Так выпьем за интегральную расслабленность и тягу к гедонизму», – написал Погорелов.
- Больше всего матчей в игровой карьере 45-летний уроженец Праги Йиранек провел за «Спартак» (2004-2010 годы).
- На счету Мартина 31 матч за Чехию.
- Игрок завершил профессиональную карьеру в 2020 году.