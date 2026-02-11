«Зенит» готов избавиться от Соболева, но он никому не нужен

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» сообщил, что «Зенит» был бы готов избавиться от форварда Александра Соболева. Однако нет предложений.

– Когда продадут Соболева?

– А его не продадут! (улыбается). Нужен же покупатель. А пока запросов на него нет.