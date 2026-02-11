«Зенит» готов избавиться от Соболева, но он никому не нужен

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» сообщил, что «Зенит» был бы готов избавиться от форварда Александра Соболева. Однако нет предложений.
– Когда продадут Соболева?
– А его не продадут! (улыбается). Нужен же покупатель. А пока запросов на него нет.
- На прошлой неделе Андрей Аршавин сказал: «Соболев может стать основным в «Зените» только если останется один. Просто посмотрите, как он бегает... Он хромает, на мой взгляд».
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
- За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
Источник: «Чемпионат»