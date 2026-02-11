Введите ваш ник на сайте
«Зенит» готов избавиться от Соболева, но он никому не нужен

11 февраля, 19:47
35

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» сообщил, что «Зенит» был бы готов избавиться от форварда Александра Соболева. Однако нет предложений.

– Когда продадут Соболева?

– А его не продадут! (улыбается). Нужен же покупатель. А пока запросов на него нет.

  • На прошлой неделе Андрей Аршавин сказал: «Соболев может стать основным в «Зените» только если останется один. Просто посмотрите, как он бегает... Он хромает, на мой взгляд».
  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
  • За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Snek
1770832557
Через год ЦСКА себе за бесплатно заберёт и продаст Спартаку.
Ответить
...уефан
1770832830
...такого мастера, считай что даром, оторвали, теперь же дед на жалость давит, слезу вышибает. Надо было пятнаху им заряжать, продешевили...
Ответить
Цугундeр
1770833197
― Папа, там корова. ― Это - Склисс. Он - ничей.)
Ответить
Январь 59
1770833228
Я до сих пор не могу понять, как Зенит решился купить Соболева? Ну ладно я, не игравший в большой футбол, но Семак??? Не понимаю.
Ответить
Юбиляр
1770834832
Таких дебилов, как в Зените еще поискать надо! Гыгыгы.
Ответить
zigbert
1770834967
Конечно не такой игры ждали в Зените от Соболева. Да и продать за 10 млн.его будет сложно.
Ответить
nik55
1770837188
за 2 мешка картошки пусть продают в БАТЭ
Ответить
Боров мясной
1770837731
Семак пусть выкупает, он его хотел!
Ответить
FWSPM
1770845856
Соболев не готов себя избавить от теплой газовой кормушки. Терпите.
Ответить
BRAZILES
1770871700
спартак вовремя избавился от деревяного
Ответить
