Талалаев рассказал, где ищет замену Саусю для «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей сказал, что у клуба стоит задача найти замену полузащитникам Сергея Пряхину и Владиславу Саусю.
Этой зимой они перешели в «Ахмат» и «Спартак» соответственно.
«Основная задача сейчас найти новичков, которые восполнят потери. Ушло два футболиста, которые много у нас определяли.
Ищем игроков внутри коллектива, у нас есть ребята на подходе, а также просматриваем большое количество новичков. Причем акцент сделали на молодых ребятах, которые имеют российское гражданство, или проходят обучение за границей, но имеют шансы получить российское гражданство.
У нас были ребята из Португалии, Греции, два игрока юношеских и молодежной сборных России, перспективный футболист молодежной сборной Казахстана. Надеюсь, что сейчас спортивный директор закончит определенные переговоры и один из них усилит наш состав», – сказал Талалаев.