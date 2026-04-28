Агент Глебова подтвердил переговоры с «Интером»

Агент Кирилла Глебова Таймаз Хархаров отреагировал на информацию об интересе «Интера» к полузащитнику ЦСКА.
Ранее стало известно, что Хархаров находится в Италии, где ведет переговоры с «Интером». Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.
«Некорректно будет с моей стороны комментировать интерес конкретных клубов к Кириллу Глебову. Могу подтвердить, что нахожусь в рабочей поездке в Европе, был в том числе и в Италии.
Я общался с представителями разных клубов, но это обычные рабочие разговоры», – сказал Хархаров.
- Глебов – воспитанник ЦСКА. Он выступает в системе армейцев с 14 лет.
- Его контракт с московской командой рассчитан до 2028 года.
- В этом сезоне Глебов провел 22 матча, в которых забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
