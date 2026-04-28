Агент Глебова подтвердил переговоры с «Интером»

Агент Кирилла Глебова Таймаз Хархаров отреагировал на информацию об интересе «Интера» к полузащитнику ЦСКА.

Ранее стало известно, что Хархаров находится в Италии, где ведет переговоры с «Интером». Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

«Некорректно будет с моей стороны комментировать интерес конкретных клубов к Кириллу Глебову. Могу подтвердить, что нахожусь в рабочей поездке в Европе, был в том числе и в Италии.

Я общался с представителями разных клубов, но это обычные рабочие разговоры», – сказал Хархаров.