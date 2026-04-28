Губерниев определил главную проблему ЦСКА

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал главную проблему ЦСКА в этом сезоне. По его мнению, команда плохо выступает в последних матчах из-за главного тренера Фабио Челестини.

– Тренер должен быть еще и методистом. У Челестини было практически 1,5 месяца предсезонной подготовки ко второй части чемпионата. Челестини показал, что методист он слабый. Должна быть методика тренировок, чтобы подойти к финальной части чемпионата. ЦСКА подошел к ней плохо. Внимание, вопрос: Челестини – хороший тренер? Определяет результат.

Когда он принимал команду, довольно скоро начинался чемпионат. Был «багаж» предыдущих тренеров, костяк футболистов и прочее. Вот к ним зимой пришел Дмитрий Баринов – и что? Вот и всe. Надо найти человеку место на поле. Еще раз хочу сказать, что тренер должен быть методистом, у него должна быть методика тренировок. Какая есть методика тренировок у Челестини? Вопрос. Хороший ли тренер Челестини – тоже вопрос.

– Отсутствие Акинфеева добьет ЦСКА?

– Добьет? С его отсутствием ЦСКА сильнее не станет. Но не скажу, что его отсутствие добьет команду. Тороп – хороший вратарь. Понятно, что не Акинфеев, но вратарь он хороший. Не думаю, что здесь проблема во вратаре, скорее в тренере.