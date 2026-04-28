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Губерниев определил главную проблему ЦСКА

28 апреля, 11:50
12

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал главную проблему ЦСКА в этом сезоне. По его мнению, команда плохо выступает в последних матчах из-за главного тренера Фабио Челестини.

– Тренер должен быть еще и методистом. У Челестини было практически 1,5 месяца предсезонной подготовки ко второй части чемпионата. Челестини показал, что методист он слабый. Должна быть методика тренировок, чтобы подойти к финальной части чемпионата. ЦСКА подошел к ней плохо. Внимание, вопрос: Челестини – хороший тренер? Определяет результат.

Когда он принимал команду, довольно скоро начинался чемпионат. Был «багаж» предыдущих тренеров, костяк футболистов и прочее. Вот к ним зимой пришел Дмитрий Баринов – и что? Вот и всe. Надо найти человеку место на поле. Еще раз хочу сказать, что тренер должен быть методистом, у него должна быть методика тренировок. Какая есть методика тренировок у Челестини? Вопрос. Хороший ли тренер Челестини – тоже вопрос.

– Отсутствие Акинфеева добьет ЦСКА?

– Добьет? С его отсутствием ЦСКА сильнее не станет. Но не скажу, что его отсутствие добьет команду. Тороп – хороший вратарь. Понятно, что не Акинфеев, но вратарь он хороший. Не думаю, что здесь проблема во вратаре, скорее в тренере.

  • У ЦСКА четыре подряд матча без побед. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Ранее сообщалось, что армейцы рассматривают вариант с увольнением главного тренера Фабио Челестини.
  • Кандидаты на замену – Андрей Талалаев («Балтика»), Леонид Слуцкий («Шанхай Шэньхуа»).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Губерниев Дмитрий
Комментарии (12)
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шахта Заполярная
1777366464
Каждый суслик - агроном
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Чугунный скороход
1777366657
Про руководство забыл.. рыба гниёт с головы
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boris63
1777366837
Какой умный губошлёп, даже в футболе разбирается.
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Интерес
1777367029
На руководство "бочку катить" заssал.Там же вице-премьер сидит,да денежные люди.
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subbotaspartak
1777367229
Обычный трёп Губошлёп...
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BarStep
1777367727
Главная проблема ЦСКА в этом сезоне (и не только) - это мнения всякого рода «недоспециалистов» (любителей в широком применении этого слова :))., но! Но имеющих спецдопуск к вещанию с «голубых экранов».. Гы
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BRO_football
1777368288
Зато помните как в прошлом году все хвалили армейскую молодёжь? Кисляк, Лукин, Глебов. Ну и где они теперь? Что с ними случилось, что они ничего не показывают на поле весной? Зазвездились! Ценник на них поднялся на Трансфермаркете, теперь можно не стараться, ждать предложения из Европы и вместе с этим выбивать у клуба новый контракт пожирнее.
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sochi-2013
1777369891
Прочитал заголовок и все, теперь я спокоен за ЦСКА. Это же как в ремонте авто или другого механизма. Главное определить проблему(причину) поломки, а ремонт- это уже мелочи.
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Бумбраш
1777373333
Методист по гребле на лодках без моторов губа,звучит как проклятье...
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алдан2014
1777374129
Ну этот то больше Мостового понимает...ау Саня,у тебя конкурент,и он мяч чеканить не умеет
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