Определена самая волевая команда РПЛ

Подсчитаны лидеры сезона РПЛ по волевым очкам – очкам, добытым после того как команда уступала в счете по ходу матча.

Больше всех таких очков у «Спартака» – 15. Далее идет «Краснодар» – 13 волевых очков.

«Умеем проявлять характер», – написали спартаковцы в своем телеграм-канале.