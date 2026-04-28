Определена самая волевая команда РПЛ

Подсчитаны лидеры сезона РПЛ по волевым очкам – очкам, добытым после того как команда уступала в счете по ходу матча.
Больше всех таких очков у «Спартака» – 15. Далее идет «Краснодар» – 13 волевых очков.
«Умеем проявлять характер», – написали спартаковцы в своем телеграм-канале.
- В январе «Спартак» возглавил испанский тренер Хуан Карлос Карседо. Он пришел из кипрского «Пафоса», который выводил в общий этап Лиги чемпионов. При Карседо москвичи поднялись с шестого места РПЛ на четвертое.
- В следующем туре чемпионата «Спартак» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 1 мая.
- «Спартак» продолжает борьбу за FONBET Кубок России. В финале Пути регионов красно-белые примут ЦСКА 6 мая на «Лукойл Арене». Болельщики уже покупают билеты.
