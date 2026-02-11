Стало известно, где интересуются форвардом «Краснодара» Кордобой

Агент Паулу Барбоза сообщил об интересе к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.
«Кордоба – это топовый игрок для России, один из лучших. Он играет в чемпионской команде, у него все хорошо. Вряд ли он захочет уходить, если только не потребуется новый вызов.
К нему сохраняется интерес в Европе и Южной Америке, но думаю, что он счастлив в «Краснодаре». При этом, если захочет уйти, то варианты у него будут», – сказал Барбоза.
- Кордоба получил повреждение в матче 18‑го тура РПЛ с ЦСКА 7 декабря (3:2).
- Джон забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах этого сезона РПЛ.
- Кордоба в РПЛ с 2021 года.
Источник: «Матч ТВ»