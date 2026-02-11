Стало известно, где интересуются форвардом «Краснодара» Кордобой

Агент Паулу Барбоза сообщил об интересе к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.

«Кордоба – это топовый игрок для России, один из лучших. Он играет в чемпионской команде, у него все хорошо. Вряд ли он захочет уходить, если только не потребуется новый вызов.

К нему сохраняется интерес в Европе и Южной Америке, но думаю, что он счастлив в «Краснодаре». При этом, если захочет уйти, то варианты у него будут», – сказал Барбоза.