Реакция фанатов «Зенита» на итоги трансферной кампании

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» оценило итоги зимней трансферной кампании.

«Константин Зырянов говорит, что трансферы «на вход» у «Зенита» закончены.

Что логично – как будто укреплены все позиции по запросу тренерского штаба. «Достаточно на данном этапе». Прекрасное определение.

У Джон Джона – прекрасная правая, у Дурана – прекрасная левая, у Дивеева – прекрасный паспорт. Все на букву Д, кстати, видимо, брали по алфавиту.

Не решен вопрос по правому защитнику – Густаво Мантуан, как бы ярко не горели его глаза, моментами забывает, что он защитник. Но это не критично для тех задач, которые ставит перед собой нынешний «Зенит».

Так что входящий «спишь» больше не ждем, настраиваемся на футбол», – написали болельщики.