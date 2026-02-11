Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция фанатов «Зенита» на итоги трансферной кампании

11 февраля, 15:59
11

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» оценило итоги зимней трансферной кампании.

«Константин Зырянов говорит, что трансферы «на вход» у «Зенита» закончены.

Что логично – как будто укреплены все позиции по запросу тренерского штаба. «Достаточно на данном этапе». Прекрасное определение.

У Джон Джона – прекрасная правая, у Дурана – прекрасная левая, у Дивеева – прекрасный паспорт. Все на букву Д, кстати, видимо, брали по алфавиту.

Не решен вопрос по правому защитникуГуставо Мантуан, как бы ярко не горели его глаза, моментами забывает, что он защитник. Но это не критично для тех задач, которые ставит перед собой нынешний «Зенит».

Так что входящий «спишь» больше не ждем, настраиваемся на футбол», – написали болельщики.

  • «Зенит» сейчас на сборе в ОАЭ.
  • Команда в РПЛ отстает от лидирующего «Краснодара» на очко.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

Еще по теме:
Орлов не понимает игрока «Зенита»: «В чем его сила?»
Генич описал новичка «Зенита» Дурана одним словом 1
Реакция фанатов «Зенита» на трансфер Дурана 5
Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1770814983
ВСё хорошо, "идём на ВЫ..."Не подумайте плохого.
Ответить
Artemka444
1770815344
Кафешка это чмошники а не болельщики!!!!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1770816945
МАНТУАН самый старательный
Ответить
ziborock
1770817092
А что думает по этому поводу крупное объединение фанатов Зенита "Катькин садик"?!)))
Ответить
Дубина
1770819140
А нужно кому то мнение этих психов?
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1770821182
Очевидно, что Семак делает ставку на Джон джонов и это его стратегическая ошибка, надо было клонировать Дельфина ❝ И вот я думаю: вся моя жизнь — это разрастающийся круговорот ***еца. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Айболид
1770823800
кафешка . А при чём тут фанаты Зенита ?
Ответить
Главные новости
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
15
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
2
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
3
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
Вчера, 23:50
6
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
Вчера, 22:57
10
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
Все новости
Все новости
Отец «русского Холанда» прояснил его будущее
00:22
В «Динамо» разочарованы Миранчуком
00:14
1
Слуцкий назвал лучшего комментатора России
00:02
«Волк в овечьей шкуре»: «Спартак» призвали избавиться от Реброва
Вчера, 23:42
3
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Реакция Черданцева на олимпийский прокат фигуриста Гуменника
Вчера, 23:24
2
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
«Рубин» перехватывает у «Локо» нападающего «Крыльев Советов»
Вчера, 22:28
ЦСКА улучшит предложение по форварду «Баии» до 14 миллионов
Вчера, 22:22
9
Определен самый популярный автомобиль среди игроков «Зенита»
Вчера, 22:10
5
Знаменитый европейский агент отказался от Тюкавина: «Статус изгоя дает отрицательный фактор»
Вчера, 21:37
3
Реакция Генича на нового тренера «Динамо»
Вчера, 21:11
1
Фанаты «Зенита» определили главного соперника в чемпионской гонке
Вчера, 21:03
6
ЦСКА предложил 11 миллионов за уругвайского форварда
Вчера, 20:47
3
Экс-судья РПЛ Мешков нашел новую работу
Вчера, 20:32
5
Степашин рассказал, как он спас Бабаева от трансфера в «Спартак»
Вчера, 20:15
15
«Газпром» принял серьезное решение по Миллеру
Вчера, 20:02
21
Осинькин пожаловался на комплектование «Сочи»
Вчера, 19:31
2
Фото«Зенит» получил престижную награду из рук Боярского
Вчера, 19:11
12
ФотоРоссиянин попал в символическую сборную из игроков, выступавших только за один клуб
Вчера, 18:34
2
Тюкавин сказал, готов ли биться за тренеров «Динамо»
Вчера, 18:32
Березовский назвал двух лучших вратарей РПЛ
Вчера, 18:28
ФотоАутсайдер Первой лиги пополнился игроком «Спартака»
Вчера, 18:10
2
Черчесов рассказал, как получить «настоящего» Дзюбу
Вчера, 17:59
4
Хавбек «Ростова» не включил «Спартак» в число топ-клубов
Вчера, 17:52
36
Экс-психолог академии «Зенита»: «Была дважды в академии «Спартака» – ничего не почерпнула»
Вчера, 17:44
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 