Агент прокомментировал грязный поступок Рассказова

Валериюс Мижигурскис, агент латераля «Крыльев Советов» Николая Рассказова, прокомментировал инцидент с участием игрока.

В товарищеском матче с «КАМАЗом» экс-спартаковец ударил соперника.

Николая удалили.

Затем началась потасовка, после которой команды не стали продолжать матч.

«Инцидент, конечно, неприятный, но такое случается в матчах на сборах, когда футболисты долгое время сосредоточены исключительно на работе.

К тому же, Рассказов и Ревазов после матча пообщались и уладили возникший конфликт. Все в порядке», – сказал Мижигурскис.