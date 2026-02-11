Введите ваш ник на сайте
Агент прокомментировал грязный поступок Рассказова

11 февраля, 15:02
6

Валериюс Мижигурскис, агент латераля «Крыльев Советов» Николая Рассказова, прокомментировал инцидент с участием игрока.

  • В товарищеском матче с «КАМАЗом» экс-спартаковец ударил соперника.
  • Николая удалили.
  • Затем началась потасовка, после которой команды не стали продолжать матч.

«Инцидент, конечно, неприятный, но такое случается в матчах на сборах, когда футболисты долгое время сосредоточены исключительно на работе.

К тому же, Рассказов и Ревазов после матча пообщались и уладили возникший конфликт. Все в порядке», – сказал Мижигурскис.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рассказов Николай
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1770813379
А что тут к слову грязного? Он со спины ударил? Или по причинному месту? Обычное бодание оленей.
Ответить
Интерес
1770814622
Кто-то по воротам мазал,кто-то там играл вполсилы; а Ревазов и Рассказов "два де?била-это сила"!
Ответить
Император 1
1770816418
Давайте всех бить, а потом скажем прости и всё
Ответить
Everest13
1770816716
Нервы,... когда карьера сползает вниз....
Ответить
FWSPM
1770817611
интересно как они уладили ? он ему сломанный нос пластырем приклеил?))
Ответить
ZAITZEFF2011
1770822380
Быть не хорошим человеком - диагноз. Он всегда был такой или озлобился на себя из-за потери формы?
Ответить
