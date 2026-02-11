«Он унижает человеческое достоинство»: Бубнов – о поведении Карпина

Бывший динамовец Александр Бубнов прокомментировал заявление полузащитника команды Луиса Чавеса.

Мексиканец рассказал о плохой атмосфере в «Динамо» при главном тренере Валерии Карпине.

Карпин возглавлял «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года, совмещая эту должность с постом главного тренера сборной России.

Сейчас «Динамо» тренирует Ролан Гусев. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Смотри, это не первое заявление. Уже Комличенко говорил, что было напряжение, Голенков вообще говорил: «Он меня не любит, ушeл и слава богу». А это ведущие игроки в «Ростове» были. Сейчас Чавес говорит, Карраскаль ушeл, он вообще не захотел с ним, как с тренером работать.

Это его манера разговаривать. Она такая, знаешь, вызывающая, и она унижает человеческое достоинство. Как он разговаривает на пресс-конференциях с журналистами – это же оттуда всe идeт. А некоторым такого говорить нельзя, особенно легионерам.

Может не обращать винмания или говорить такое, что оскорбляет игроков: «Игра была равна, играли два говна». Это же тоже оскорбление, понимаешь? Это не нравится игрокам. Если молодые ещe «хавают», то старики – нет. Поэтому с опытными футболистами так разговаривать не надо», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».