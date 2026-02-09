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  • Игрок «Динамо» рассказал о плохой атмосфере при Карпине: «Большинство не понимали тренера»

Игрок «Динамо» рассказал о плохой атмосфере при Карпине: «Большинство не понимали тренера»

9 февраля, 01:16
20

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес объяснил провал команды под руководством Валерия Карпина.

  • Карпин возглавлял «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года, совмещая эту должность с постом главного тренера сборной России.
  • Сейчас «Динамо» тренирует Ролан Гусев. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

– Когда в первой части сезона смотрели матчи «Динамо», смогли для себя сформулировать причины нынешнего нахождения «Динамо» на десятом месте в чемпионате России?

– Думаю, самой большой проблемой была атмосфера. Она была не самая лучшая для работы. Это влияло на нашу игру и тренировочный процесс. Во многих моментах игроки не чувствовали себя комфортно. Любая ошибка возникала в результате сложившейся атмосферы внутри команды – это больше всего влияло на ребят. Хотя были и матчи, где нам просто не везло.

– Поскольку вы не играли и не тренировались при Валерии Карпине, можете объяснить, как у вас возникло такое ощущение атмосферы внутри команды?

– Я чувствовал эту атмосферу всe время. Не был постоянно с командой во время матчей и тренировок, поэтому не могу вам что-то подробно сказать на эту тему. Но, когда приезжал на базу «Динамо», видел своих партнеров по команде. Они были грустные – очень переживал, и было видно, что не получали удовольствие от процесса. Такая атмосфера влияла и на меня. И видел с трибуны во время матчей, что такое настроение переносится и на игры.

– Такие настроения были и у русских, и латиноамериканских футболистов?

– Здесь нет разницы между российскими и иностранными игроками. Всe, что случилось, коснулось всех футболистов «Динамо». Они не показали свой лучший футбол на поле. Атмосфера в команде была настолько плохая, что игроки не могли продемонстрировать свои лучшие качества. Были те, кто играл чуть получше, и те, кто играл чуть похуже. Но общий уровень игры команды и большинства футболистов по отдельности оставлял желать лучшего. Большинство из них не понимали требования тренера. Постановка требований или манера тренера разговаривать с командой вообще не помогли игрокам показать свои лучшие качества. Это создавало напряжение, негативно влиявшее на команду, что и было самой большой проблемой «Динамо» в первой части сезона.

– Вы с Карпиным лично разговаривали, пока он был главным тренером? В личном общении ощутили ту манеру разговаривать с игроками, которую упомянули выше?

– Говорил с ним один-два раза. И разговор был не о футболе – только о личной жизни и разных бытовых вопросах. Я в команде при нем находился три-четыре месяца после операции. И показалось, что до моего восстановления он не хотел со мной говорить о футболе. Поэтому об атмосфере в команде сужу по тому, что видел на базе, когда встречался с игроками и наблюдал за ними со стороны на тренировках и во время матчей.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Динамо Чавес Луис Карпин Валерий
Комментарии (20)
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Willow
1770589878
Гусев текст для интервью писал?
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Император Бомжей
1770602820
Забавный тип, сам не тренировался, не играл, с командой не был, но при этом дал такое интервью, потому лица игроков Динамо, на тренировках были грустные)))
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subbotaspartak
1770607186
...Игрок «Динамо» рассказал о плохой атмосфере... Проветрили?
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evgen64
1770609183
Нижевысказывшиеся- любители "тренера" Карпина. А что, Чавес не прав? Так "убить" боеспособную команду не каждому тренеру дано. Тут нужен особый"талант"
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biber.ru
1770612713
Нарциссизм, цинизм, высокомерие Пуделя никогда не позволят ему добиваться каких-либо результатов. Он не тренер-созидатель, он разрушитель.
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crf57
1770613038
Вот тупой недоумок! Не играл,не тренировался,а грязь льёт про КАРПИНА. С подачи жалкого недотренера ГУСЕВА!
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Fibercore
1770626425
Конечно, игрок, не имевший отношения к тренировкам при Карпине, не имеет права так высказываться. Но, соглашусь с комментами тех, что Карпин угробил боеспособный коллектив за время своего пребывания в Динамо. Сравнивать с Ростовом - глупо! Ростов - середняк таблицы, без особых амбиций. Динамо же надо брать Чемпионство, которое заждались...
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zigbert
1770641514
Дело даже не в этом интервью,результаты команды не восхищали.
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Дырокол
1770646037
Молодец Пудель!!! Довел днище до днища!!!!!
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СПОРТ 21 века
1770651939
Это следовало ожидать. Карпин как человек хуже того же Талалаева. Слишком напыщенный, надменный, да и не сказать, что в риторике силен. Выразить какую-нибудь мысль на чистом русском языке ему всегда было сложно. Разве что умел делать это через мат и кулаки. В этом Валерий силён. Вспоминается, как он общался со своими футболистами в Ростове, и кроме как "гоп-стоп" на ум здесь ничего не приходит. Коммуникабельность, находчивость, рассудительность — это явно не про этого тренера...
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