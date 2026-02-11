«Ночью мне прислали цифры»: Талалаев сделал важный анонс по «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о подготовке команды ко второй части сезона. Он отметил высокий уровень физической подготовки футболистов.

«Вчера у нас была одна из самых тяжелых тренировок. Ночью мне прислали цифры, и я могу сказать, что за наши 13 лет работы ни одна команда не была так готова, как эта. Я горд за ребят и свой тренерский штаб.

Два‑три человека работают по индивидуальной программе, потому что у них есть определенное мышечное напряжение. Да, ребята подходят к границам возможностей. Я удовлетворен тем, как работает команда. Понятно, что это тяжело», – сказал Талалаев.