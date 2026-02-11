Введите ваш ник на сайте
  • «Ночью мне прислали цифры»: Талалаев сделал важный анонс по «Балтике»

«Ночью мне прислали цифры»: Талалаев сделал важный анонс по «Балтике»

11 февраля, 10:32
12

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о подготовке команды ко второй части сезона. Он отметил высокий уровень физической подготовки футболистов.

«Вчера у нас была одна из самых тяжелых тренировок. Ночью мне прислали цифры, и я могу сказать, что за наши 13 лет работы ни одна команда не была так готова, как эта. Я горд за ребят и свой тренерский штаб.

Два‑три человека работают по индивидуальной программе, потому что у них есть определенное мышечное напряжение. Да, ребята подходят к границам возможностей. Я удовлетворен тем, как работает команда. Понятно, что это тяжело», – сказал Талалаев.

  • «Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.
  • 27 февраля калининградцы сыграют против «Зенита».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Император Бомжей
1770795841
Главное сделать так, что бы на весь сезон хватило, а не на первые 3-4 матча, а потом спад))
Ответить
FWSPM
1770799379
посмотрим как твоя команда готова 3 марта в Калининграде
Ответить
Майк85
1770801438
Поражает аудитория, вы за своими командами смотрите. А в своей команде я уверен.
Ответить
Император 1
1770803322
Главное это в сезоне удачно выступить
Ответить
SLADE2019
1770804261
А в чем важность анонса. То, что эта команда, как никакая другая сильна в его бытность тренера, всем ясно. В других командах, он столько долго не задерживался. Америку не открыл.
Ответить
алдан2014
1770812927
Эксперименты по физическим возможности футболистов? Посмотрим с любопытством
Ответить
СПОРТ 21 века
1770854567
Андрей Викторович, в физической готовности вашей Балтики никто не сомневается. Вы перебегаете наш Зенит и Краснодар, в этом нет даже сомнений. Но можете ли вы помимо этого ещё что-то предложить вашей аудитории? Например, лондонский Арсенал тоже проходит тяжёлые нагрузки. Тоже физически выносливая команда. Однако помимо этого он ещё и в футбол играет. Может, его игры не слишком зрелищные, но достаточно интересные. Ваша Балтика тоже играет неплохо, но не сказать, что в ней много осмысленного футбола. Вроде и "бей-беги" не назовёшь, но и к эстетике такой футбол тоже не отнести. Где-то всплывала формулировка "балтийский". Действительно, глядя на такую игру, на ум приходит литовский Жальгирис (бронзовый призёр СССР 1987г). Любопытно будет посмотреть, что вы предложите против сегодняшнего Зенита...
Ответить
