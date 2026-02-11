Агент заявил, что грязному поступку Рассказова может быть только одно оправдание

Юрист, агент Антон Смирнов прокомментировал инцидент с участием игрока «Крыльев Советов» Николая Рассказова.

В товарищеском матче с «КАМАЗом» экс-спартаковец ударил соперника.

Николая удалили.

Затем началась потасовка, после которой команды не стали продолжать матч.

«Оправдать Рассказова может только что-то сказанное оппонентом про семью.

Если этого не было, то Рассказов – чистый, ну вы поняли, кто, который возомнил себя Бог знает кем. Играл бы в футбол с таким рвением», – написал Смирнов.