«Крылья Советов» продлили контракт с экс-спартаковцем

«Крылья Советов» объявили о заключении нового соглашения с Николаем Рассказовым.

Стороны продлили контракт до конца сезона-2027/28.

Сообщалось, что зарплата крайнего защитника составит 4 миллиона рублей в месяц, отступные – 100 миллионов рублей.

28-летний воспитанник «Спартака» мог уйти в «Локомотив» или «Динамо», но решил остаться в «Крыльях».