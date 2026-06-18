«Крылья Советов» продлили контракт с экс-спартаковцем

«Крылья Советов» объявили о заключении нового соглашения с Николаем Рассказовым.
Стороны продлили контракт до конца сезона-2027/28.
Сообщалось, что зарплата крайнего защитника составит 4 миллиона рублей в месяц, отступные – 100 миллионов рублей.
28-летний воспитанник «Спартака» мог уйти в «Локомотив» или «Динамо», но решил остаться в «Крыльях».
- Рассказов выступает за самарский клуб с января 2023 года.
- Его статистика: 110 матчей, 4 гола, 14 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.
Источник: сайт «Крыльев Советов»