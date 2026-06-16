Раскрыта зарплата Рассказова по новому контракту с «Крыльями»

Стали известны финансовые условия нового контракта между Николаем Рассказовым и «Крыльями Советов».
Стороны продлили договор на два года – до лета 2028-го.
Зарплата крайнего защитника составит 4 миллиона рублей в месяц, отступные – 100 миллионов рублей.
28-летний воспитанник «Спартака» мог уйти в «Локомотив» или «Динамо», но решил остаться в «Крыльях».
- Рассказов выступает за самарский клуб с января 2023 года.
- Его статистика: 110 матчей, 4 гола, 14 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»