Раскрыта зарплата Рассказова по новому контракту с «Крыльями»

Стали известны финансовые условия нового контракта между Николаем Рассказовым и «Крыльями Советов».

Стороны продлили договор на два года – до лета 2028-го.

Зарплата крайнего защитника составит 4 миллиона рублей в месяц, отступные – 100 миллионов рублей.

28-летний воспитанник «Спартака» мог уйти в «Локомотив» или «Динамо», но решил остаться в «Крыльях».