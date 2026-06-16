Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Раскрыта зарплата Рассказова по новому контракту с «Крыльями»

Раскрыта зарплата Рассказова по новому контракту с «Крыльями»

16 июня, 17:47
1

Стали известны финансовые условия нового контракта между Николаем Рассказовым и «Крыльями Советов».

Стороны продлили договор на два года – до лета 2028-го.

Зарплата крайнего защитника составит 4 миллиона рублей в месяц, отступные – 100 миллионов рублей.

28-летний воспитанник «Спартака» мог уйти в «Локомотив» или «Динамо», но решил остаться в «Крыльях».

  • Рассказов выступает за самарский клуб с января 2023 года.
  • Его статистика: 110 матчей, 4 гола, 14 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

Еще по теме:
«Крылья Советов» продлили контракт с экс-спартаковцем 1
Экс-спартаковец Рассказов договорился о контракте с клубом РПЛ
Игрок «Крыльев» может отказаться от перехода в «Локомотив» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рассказов Николай
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1781632586
Правильно сделал Николай "лучше синица в руках чем журавль в небе".
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
61
Ямаль попал в топ-10 самых молодых авторов голов на ЧМ: обошел Месси, но уступил Сычеву
20:25
Аршавин раскритиковал сборную на ЧМ-2026: «Впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму»
20:19
1
Назван самый готовый к Европе российский футболист, который должен туда поехать
19:44
4
18-летний Ямаль забил дебютный гол на ЧМ
19:26
«Слишком много негатива»: Бакаев сравнил ЧМ-2026 с ЧМ-20218 в России
19:16
6
В «Реале» определились с будущим Вальверде и могут продать одного из французов
18:48
ВидеоОткрыта самая высокая в мире статуя Месси
17:54
2
Ротенберги попробуют договориться о зарплате двух игроков «Сочи» в «Локомотиве»
17:39
3
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
17:07
8
Все новости
Все новости
«Слишком много негатива»: Бакаев сравнил ЧМ-2026 с ЧМ-20218 в России
19:16
6
В «Ростов» вернулись два игрока из аренды
18:57
В «Панатинаикосе» высказались об интересе «Спартака» и ЦСКА к игроку из Алжира
18:39
1
ФотоМосковский клуб подписал экс-спартаковца из «Балтики»
18:12
1
Ротенберги попробуют договориться о зарплате двух игроков «Сочи» в «Локомотиве»
17:39
3
ФотоКлуб РПЛ расстался с хавбеком из Молдовы
17:27
2
Российский игрок, которому не заплатили в турецком клубе, может вернуться в РПЛ
17:18
2
«Зенит» готов продать вингера клубу Серии A за 40 миллионов
16:39
13
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
16:26
5
ФотоЭкс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
15:42
3
Тихонов назвал лучшего игрока в истории футбола
15:31
9
В «Динамо» объяснили уход Жиркова
15:18
3
Позиция «Динамо» по трансферу Тюкавина в «Зенит»
15:10
10
Рейс поделился впечатлениями от нового тренера ЦСКА
14:59
1
Директор «Спартака»: «Работаем, чтобы купить сильных игроков»
14:47
8
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
14:15
6
Агенты Саласа отреагировали на новость об интересе «Спартака»
13:46
5
«Краснодар» проиграл «Локомотиву» в гонке за чемпиона России в составе «Зенита»
13:39
6
Стало известно, как принимают россиян на ЧМ-2026
13:31
2
«Локомотив» подписывает экс-зенитовца
13:11
«Напоминает Андрюху Диканя»: Ребров – о вратаре ЧМ-2026
12:55
Врач ЦСКА рассказал о состоянии 40-летнего Акинфеева
12:45
1
Камиль Ларин оценил актерский потенциал Дзюбы
12:36
Клуб РПЛ проведет переговоры с Кокориным
12:21
Акинфеев – о завершении карьеры: «Хочется пожить в свое удовольствие, а не только падать за мячом»
12:14
2
В «Динамо» высказались о приглашении Дзюбы
12:07
6
«Накидали бы пассажирам и вышли в плей-офф»: прогноз на выступление России на ЧМ-2026
11:53
7
В Примеру вернулся клуб, унижавший «Зенит»
11:10
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 