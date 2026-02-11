Орлов заявил, что в «Зените» перебор бразильцев

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» выразил мнение, что в «Зените» избыток бразильцев.

– Не кажется ли вам, что с бразильцами в команде уже перебор?

– По всем законам футбольных коллективов бразильцев чересчур много (смеeтся). Конечно, у нас столько бразильцев… Даже кандидаты в сборную Бразилии играют!

Но что тут [поделать], такое решение клуба. А клуб – это и тренерский штаб, главный тренер. Это их решение. Сейчас всe-таки колумбиец появится.