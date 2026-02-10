Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков вспомнил, как Дзюба на его глазах побил бомбардирский рекорд сборной России

Кержаков вспомнил, как Дзюба на его глазах побил бомбардирский рекорд сборной России

Сегодня, 17:41
1

Александр Кержаков рассказал о приглашении на товарищеский матч между сборными России и Гренады, в котором Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

– Что вы почувствовали, когда Дзюба забил 31-й [гол за сборную], и все стали его с этим поздравлять?

Было понятно, что он забьет, когда его только вызвали. Там какая история – мне стали звонить из РФС и приглашать на матч. А я не понимаю, что происходит, потому что меня никто уже последние несколько лет не приглашал на матч сборной.

Потом через какое-то время мне пишут: «Не хочешь прийти на матч сборной?» И я такой: «Ну, почему нет?» И потом все начинают мне звонить, я думаю: «Что происходит?» Говорят, Дзюбу вызвали в сборную. Уже было понятно.

Когда ты приезжаешь на стадион и видишь, что все живут тем, что Артем побьет рекорд... У игроков Гренады, наверное, была фотография в раздевалке [c подписью]: «Он должен забить!». И они такие – Yes!

Ничего не почувствовал, к этому все и велось. Хорошая медийная история была.

  • Дзюба с марта 2025 года считался единоличным рекордсменом.
  • Кержаков добился, чтобы на него переписали спорный гол в ворота Германии в 2005-м.
  • Теперь у обоих форвардов по 31 голу в составе сборной.

Источник: Cappuccino & Catenaccio
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Кержаков Александр
