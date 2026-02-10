Названа сумма трансфера Боселли в «Краснодар»

Нападающий Хуан Мануэль Боселли проходит медосмотр перед переходом в «Краснодар» из «Пари НН».

Сумма трансфера составит 60 миллионов рублей + 15 миллионов рублей бонусами за чемпионство + 15 миллионов рублей, если будет выигран ещe один титул. Зарплата игрока составит около 6 миллионов рублей в месяц.

Форвард уже прибыл в расположение «быков».