Названа сумма трансфера Боселли в «Краснодар»

Нападающий Хуан Мануэль Боселли проходит медосмотр перед переходом в «Краснодар» из «Пари НН».
Сумма трансфера составит 60 миллионов рублей + 15 миллионов рублей бонусами за чемпионство + 15 миллионов рублей, если будет выигран ещe один титул. Зарплата игрока составит около 6 миллионов рублей в месяц.
Форвард уже прибыл в расположение «быков».
- В этом сезоне 26-летний Боселли провел 20 матчей за «Пари НН», забил 10 голов.
- Срок контракта игрока с нижегородцами рассчитан до конца сезона.
- Нижегородцы приобрели уругвайца у «Жил Висенте» в 2023 году за 200 тысяч евро без учета бонусов.
Источник: «Чемпионат»