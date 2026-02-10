Введите ваш ник на сайте
Названа сумма трансфера Боселли в «Краснодар»

10 февраля, 10:47
2

Нападающий Хуан Мануэль Боселли проходит медосмотр перед переходом в «Краснодар» из «Пари НН».

Сумма трансфера составит 60 миллионов рублей + 15 миллионов рублей бонусами за чемпионство + 15 миллионов рублей, если будет выигран ещe один титул. Зарплата игрока составит около 6 миллионов рублей в месяц.

Форвард уже прибыл в расположение «быков».

  • В этом сезоне 26-летний Боселли провел 20 матчей за «Пари НН», забил 10 голов.
  • Срок контракта игрока с нижегородцами рассчитан до конца сезона.
  • Нижегородцы приобрели уругвайца у «Жил Висенте» в 2023 году за 200 тысяч евро без учета бонусов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Пари НН Краснодар Боселли Хуан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
trener7
1770710516
Ого, круто! Ещё не подписали, а уже 10 голов забил!!!
Ответить
Foxitkuban
1770710845
"В этом сезоне 26-летний Боселли провел 20 матчей за «Краснодар», забил 10 голов" Шустрый малый)))
Ответить
