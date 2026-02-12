Корнеев заявил о грубейшей ошибке менеджмента в клубе РПЛ

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о переходе нападающего Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар».

«Боселли для «Краснодара» – это усиление. Если он будет играть, то здесь с квалифицированными партнерами он сможет проявить себя. Он перешел за смешные деньги для «Краснодара». Не очень понимаю, как «Пари НН» его отдал. Это грубейшая ошибка менеджмента», – сказал Корнеев.