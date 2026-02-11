Боселли попрощался с «Пари НН» перед уходом в «Краснодар»

Нападающий Хуан Боселли высказался об уходе из «Пари НН».

Прощальное обращение 26-летнего уругвайца опубликовала клубная пресс-служба.

«Очень рад и горжусь тем, что мне выпала возможность выступать здесь и представлять Нижний Новгород.

Конечно, каждый момент за эти два с половиной года, что я провeл здесь, очень важен. У меня останется очень много воспоминаний. Желаю клубу всего хорошего, а также добиться поставленных целей.

Хотел бы сказать спасибо болельщикам «Пари НН», всем жителям Нижнего Новгорода, кто поддерживал нас. Я всех люблю.

Конечно, буду следить за командой, потому что у меня здесь много друзей. Вы всегда будете в моeм сердце. Уверен, что «Пари НН» останется в РПЛ», – заявил Боселли.