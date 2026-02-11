Глебов: «В Америку очень хочется»

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о большом желании побывать в США.
– Куда мечтаешь съездить?
– В «Диснейленд», с детства мечтаю туда попасть. В Америку очень хочется. В любой город бы сгонял – Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами.
Можно взять машину и проехать всю Америку, от начала до конца.
– Когда планируешь туда поехать?
– Пока вообще ничего не планирую. Не знаю, чего ждать от лета. Отпуск зависит от того, выйдем ли мы в финал Кубка России. Планировать пока неправильно. Как отпуск начнeтся, тогда и решу.
- 20-летний Глебов – воспитанник ЦСКА.
- За главную команду армейцев уроженец Челябинска провел 66 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.
Источник: «Советский спорт»