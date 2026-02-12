Ловчев возмущен отзывами об игре Сафонова за «ПСЖ»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что некоторые оценки игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова слишком завышены.

Российский голкипер проводит второй сезон в клубе.

Он пропустил 18 голов в 24 матчах.

26-летний Сафонов – лучший вратарь топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.

«Сафонов поехал в Европу, в отличие от многих. И доказывает! Доказывает, когда ему доверяют. Не так часто ему и доверяют, откровенно говоря.

Но когда Сафонова ставят чуть ли не вровень с Яшиным и Акинфеевым, я этим возмущен, честно говоря. Надо не четыре пенальти в решающей игре взять для этого, а 15 лет на уровне отыграть! Вот тогда только их можно сравнить как‑то.

А пока он да, засветился в конкретной игре и в других некоторых матчах. Но пока мы даже еще не можем до конца сказать, что он самый основной вратарь «ПСЖ».

Но он талантлив, тут вопросов нет. Что с ним не прощаются и что ему доверили такой матч, когда он и отразил четыре пенальти, засверкал в нем, это говорит о многом», – сказал Ловчев.