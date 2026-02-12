Введите ваш ник на сайте
Ловчев возмущен отзывами об игре Сафонова за «ПСЖ»

12 февраля, 00:16
11

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что некоторые оценки игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова слишком завышены.

  • Российский голкипер проводит второй сезон в клубе.
  • Он пропустил 18 голов в 24 матчах.
  • 26-летний Сафонов – лучший вратарь топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.

«Сафонов поехал в Европу, в отличие от многих. И доказывает! Доказывает, когда ему доверяют. Не так часто ему и доверяют, откровенно говоря.

Но когда Сафонова ставят чуть ли не вровень с Яшиным и Акинфеевым, я этим возмущен, честно говоря. Надо не четыре пенальти в решающей игре взять для этого, а 15 лет на уровне отыграть! Вот тогда только их можно сравнить как‑то.

А пока он да, засветился в конкретной игре и в других некоторых матчах. Но пока мы даже еще не можем до конца сказать, что он самый основной вратарь «ПСЖ».

Но он талантлив, тут вопросов нет. Что с ним не прощаются и что ему доверили такой матч, когда он и отразил четыре пенальти, засверкал в нем, это говорит о многом», – сказал Ловчев.

Источник: «Матч ТВ»
bset
1770846453
Ну а почему бы парня не похвалить за хорошую игру? У нас любят, конечно. "Да ты первый сезон всего играешь. Вот второй поиграй и посмотрим", потом "Да всего 2 сезона, а ты 10 лет отыграй". Потом "Да подумаешь 20 лет отыграл на топ-уровне. А вот ЗМ ты брал? Ну вот и лох"
Ответить
рылы
1770849398
я вот не понимаю, с чего вдруг акинфеев назначен у нас главным после яшина? за что? только по причине того, что всю карьеру в одном клубе? он же косячник лютый. было несколько нормальных лет, в расцвете сил - но так-то он обычный вратарь, коих у нас пруд пруди.
Ответить
evgen64
1770868118
Понесло старого. Себя забыл молодым...
Ответить
k611
1770868365
Нет, чтобы просто порадоваться за человека. Любят наши ветераны покритиковать, хлебом не корми...
Ответить
Volrad777
1770888516
Ловчев старый маразматик
Ответить
alexpiter1953
1770917026
Жека, да успокойся. Ты бы Мотю ещё с Поддубным сравнил. Какие его годы, он ещё покажет класс за 10 лет.. Он пацан еще, но в умении ему не откажешь. Да и голова у него что надо, умён вельми, делает только правильные шаги, терпелив, усерден, умеет считать. И что немаловажно, очень хорошо умеет ладить с людьми! Далеко пойдет... Кстати, мало кто знает, когда была авария с танкерами, он спонсировал спасательно-очистные работы,а так же нужды и содержание участников.
Ответить
Алексей-К-google
1770952094
Говорят с возростом приходит мудрость, но иногда возрост приходит один-прям про Ловчева... Определённо Сафонов выглядит надёжнее Акинфеева
Ответить
СПОРТ 21 века
1771001077
Когда Сафонов изменит футбол, произведёт какую-то в этой игре революцию, как, например, Яшин в своё время, тогда и можно будет проводить хоть какие-то параллели. Пока этот парень с усами вообще ничего не сделал ни за сборную, ни за ПСЖ. В лучшем случае умеет красиво косить под мушкетёра. За четыре послематчевых отбитых одиннадцатиметровых удара в финале межконтинентального кубка ЗОЛОТОЙ МЯЧ к счастью не вручают...
Ответить
