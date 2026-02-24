Введите ваш ник на сайте
Сафонов сыграл с женой в игру «Норм или стрем»

Сегодня, 00:45

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поучаствовал в блиц-опросе.

Вопросы задавала супруга российского футболиста Марина. Этот формат более известен как игра «Норм или стрем».

– Удалять сообщения у обоих в переписке?

– Ситуативно.

– Нет, нужно отвечать «норм» или «стрeм». Сносишь чат.

– Стрeм.

– Дружить с противоположным полом?

– Норм.

– Отслеживать в локаторе геопозицию партнeра?

– Следить за этим стрeм, делиться – норм.

– Знать пароли телефона друг друга?

– Норм.

– Когда женщина не умеет готовить?

– Норм.

– Указывать девушке, как ей одеваться?

– Норм.

– Чего?

– Да вы вообще безбашенные.

– Дарить цветы только по праздникам?

– Стрeм. Даже по праздникам не надо.

– Устраивать эмоциональные качели.

– Стрeм.

– Обсуждать свои отношения с друзьями или подругами?

– Стрeм.

– Обманывать во благо?

– Норм.

– Оплачивать квартиру и счета пополам?

– Думаю, что стрeм.

– Не брать фамилию мужа?

– Стрeм. Да не, норм, норм.

– Спать под разными одеялами?

– Стрeм.

– Спать в раздельных спальнях?

– Стрeм.

– Сказать, что ты идeшь играть в компьютер на два часа, и играть шесть.

– Норм.

– Не норм.

– Норм.

Источник: «Бомбардир»
Сафонов Матвей
