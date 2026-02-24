Сафонов сыграл с женой в игру «Норм или стрем»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поучаствовал в блиц-опросе.
Вопросы задавала супруга российского футболиста Марина. Этот формат более известен как игра «Норм или стрем».
– Удалять сообщения у обоих в переписке?
– Ситуативно.
– Нет, нужно отвечать «норм» или «стрeм». Сносишь чат.
– Стрeм.
– Дружить с противоположным полом?
– Норм.
– Отслеживать в локаторе геопозицию партнeра?
– Следить за этим стрeм, делиться – норм.
– Знать пароли телефона друг друга?
– Норм.
– Когда женщина не умеет готовить?
– Норм.
– Указывать девушке, как ей одеваться?
– Норм.
– Чего?
– Да вы вообще безбашенные.
– Дарить цветы только по праздникам?
– Стрeм. Даже по праздникам не надо.
– Устраивать эмоциональные качели.
– Стрeм.
– Обсуждать свои отношения с друзьями или подругами?
– Стрeм.
– Обманывать во благо?
– Норм.
– Оплачивать квартиру и счета пополам?
– Думаю, что стрeм.
– Не брать фамилию мужа?
– Стрeм. Да не, норм, норм.
– Спать под разными одеялами?
– Стрeм.
– Спать в раздельных спальнях?
– Стрeм.
– Сказать, что ты идeшь играть в компьютер на два часа, и играть шесть.
– Норм.
– Не норм.
– Норм.