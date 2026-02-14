Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сафонов поздравил новую жену с 14 февраля

Вчера, 22:33
10

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил подписчиков с днем всех влюбленных.

Футболист выложил романтичные фото со своей женой Мариной, адресовав поздравление в том числе ей.

  • Ради Марины Сафонов ушел от бывшей жены Анастасии и дочери.
  • В январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил выплачивать четверть доходов Сафонова на содержание дочери. Игрок обжаловал решение, однако 26 августа Мосгорсуд утвердил его, оно вступило в законную силу.
  • Накануне Сафонов впервые пропустил 3 гола за «ПСЖ».

Еще по теме:
Шевалье обеспокоен конкуренцией с Сафоновым в «ПСЖ» 2
В Европе Сафонова назвали преемником Яшина 1
Романтичное фото Сафонова с новой женой, ради которой он ушел от дочери 10
Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Безлимит
1771099357
айболиды канеш ок.уеют сейчас.Они забыли что 14 февраля. Они сейчас на диванах воюют. Уже там на диванах стомиллионнов врагов убили.Украину с Европой завоевали. А тут надо остановица. Телки ихние напомнют--типа про любоFF. Типа хорош воевать. Где подарки. Гы гы
Ответить
Max-Min-vkontakte
1771104328
ТягаМотина)) Тягает Мотя вот таких до того, что аж силы не остаются от Ренна отбиться..
Ответить
Главные новости
«Локо» и «Крылья» меняются игроками, возвращение Пруцева в «Спартак» под вопросом, Месси может пропустить ЧМ-2026 и другие новости
01:18
Мостовой попросил поставить ему памятник
01:08
23
Примера. «Реал» разгромил «Сосьедад» (4:1) и обогнал «Барсу», Винисиус сделал дубль с пенальти
01:00
Клуб, который выступит в ЛЧ, договаривается с «Локо» об аренде нападающего
00:19
Мостовой в шоке от происходящего на Олимпиаде
Вчера, 23:57
2
«Позорняк, конечно»: Мостовой вспомнил, как впервые «подкатил» к девушке
Вчера, 23:31
2
Бакаев сменит клуб в ближайшие дни
Вчера, 23:12
1
Прояснилась дальнейшая судьба зенитовца Нино
Вчера, 22:48
1
ФотоСафонов поздравил новую жену с 14 февраля
Вчера, 22:33
10
Слуцкий откровенно рассказал, что происходит со спартаковцем Самошниковым
Вчера, 22:10
4
Все новости
Все новости
ФотоСафонов поздравил новую жену с 14 февраля
Вчера, 22:33
10
Агент снял ответственность с Головина за 2 желтые за 20 секунд
Вчера, 21:26
Шевалье обеспокоен конкуренцией с Сафоновым в «ПСЖ»
Вчера, 20:27
2
В Европе назвали Сафонова преемником Яшина
Вчера, 20:23
1
Головина во Франции назвали «идиотом» за редкий поступок
Вчера, 19:17
2
ФотоРомантичное фото Сафонова с новой женой, ради которой он ушел от дочери
Вчера, 17:14
11
Реакция Сафонова на 3 пропущенных мяча от «Ренна»
Вчера, 16:46
11
«ПСЖ» призвали избавиться от украинца Забарного
Вчера, 13:51
8
Реакция тренера «Монако» на 2 желтые Головина за 20 секунд
Вчера, 13:17
1
Головин объяснился за 2 желтые за 20 секунд
Вчера, 12:56
3
Сафонов и Забарный – худшие игроки «ПСЖ» в матче с «Ренном»
Вчера, 10:13
16
Сафонов установил личный антирекорд
Вчера, 09:22
1
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
Вчера, 00:49
12
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
13 февраля
10
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
13 февраля
16
Сафонов попал в старт «ПСЖ» 4-й раз подряд
13 февраля
3
Экс-игрок киевского «Динамо» в восторге от Сафонова
13 февраля
2
Энрике ответил на вопрос об иерархии вратарей в «ПСЖ»
13 февраля
Ловчев возмущен отзывами об игре Сафонова за «ПСЖ»
12 февраля
12
«Марсель» уволил тренера, которого «Манчестер Сити» рассматривал как преемника Гвардиолы
11 февраля
Экс-вратарь «ПСЖ» рассказал, за что Сафонова полюбили в команде
10 февраля
1
Семин оценил новый статус Сафонова в «ПСЖ»
10 февраля
Экс-вратарь «ПСЖ» придумал прозвище для Сафонова
10 февраля
2
Энрике ответил, стал ли Сафонов номером 1 в «ПСЖ»
10 февраля
2
Тренер вратарей сборной России оценил вклад Сафонова в победу «ПСЖ» в Ле Классик
9 февраля
Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в Ле Классик
9 февраля
Кривцов дал прогноз на остаток карьеры Сафонова
9 февраля
3
ФотоНа матч «ПСЖ» – «Марсель» пронесли флаг России
9 февраля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 