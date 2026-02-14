Сафонов поздравил новую жену с 14 февраля

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил подписчиков с днем всех влюбленных.
Футболист выложил романтичные фото со своей женой Мариной, адресовав поздравление в том числе ей.
- Ради Марины Сафонов ушел от бывшей жены Анастасии и дочери.
- В январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил выплачивать четверть доходов Сафонова на содержание дочери. Игрок обжаловал решение, однако 26 августа Мосгорсуд утвердил его, оно вступило в законную силу.
- Накануне Сафонов впервые пропустил 3 гола за «ПСЖ».
Источник: «Бомбардир»