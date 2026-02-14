В Европе назвали Сафонова преемником Яшина

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Накануне Матвей пропустил 3 гола от «Ренна» (1:3).

У Сафонова 4 матча в старте подряд.

Впереди у «ПСЖ» матч Лиги чемпионов против «Монако».

– Сафонова можно назвать самым сильным российским вратарем. Он и до этого отрезка был самым сильным. Матвей – молодец, потому что он показал те качества, которые бывают не у всех футболистов. Сафонов ждал и доказал, что он был лучше. Такой уникальный вратарь должен играть на высоком уровне.

Сафонов показал, что у Льва Яшина есть достойный преемник. Матвей продемонстрировал всем свои лучшие качества в тяжелой обстановке. С точки зрения медиа Матвей очень приятный человек. Все его уважают. Игроки «ПСЖ» понимают, как важен Сафонов.

– В России многие эксперты говорят о том, что Игорь Акинфеев все равно сильнее Сафонова.

– Матвей находится только в начале карьеры, у него все впереди. У Сафонова есть возможность играть в футбол на самом высоком уровне в топовых чемпионатах. Акинфееву не повезло с тем, что он не играл в Европе. Если бы он выступал за топ-команду, разговор был бы другим. У Матвея Сафонова другой потенциал. За таким футболистом приятно наблюдать в любом чемпионате.