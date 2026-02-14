Головина во Франции назвали «идиотом» за редкий поступок

Болельщики «Монако» реагируют в комментариях на поступок полузащитника команды Александра Головина.

Накануне россиянин получил 2 желтые карточки в течение 20 секунд в матче с «Нантом» (3:1).

Также Головин сделал 2 ассиста в 1-м тайме.

Впереди у «Монако» матч Лиги чемпионов против «ПСЖ» (17 февраля). На него дисквалификация Головина не распространяется.

Freddic: «Что меня больше всего беспокоит, так это то, как судья говорит ему «убирайся» и делает движение рукой. Такой же неуместный жест от арбитра, как и аплодисменты Головина. Это так же неуважительно, как и иронические аплодисменты».

kevabadie01: «Честно говоря, для меня Ваттеллье – лучший арбитр Лиги 1 в этом сезоне, а Головин вел себя невыносимо на протяжении всего матча, я считаю его удаление вполне понятным».

ggerard66: «В Лиге 1 есть свои правила поведения: никто не провоцирует друг друга, всех снимают на камеру, игроки знают, что на поле может быть жарко. Головин рискует получить серьезное наказание от дисциплинарной комиссии, а он нам нужен, так что это будет большая потеря».

hugoMnds57: «За исключением Головина, который повел себя как идиот, я считаю, что мы провели очень смелый матч и могли забить еще один или два раза. Я считаю, что Головин перегнул палку в этом эпизоде».

Tifconi: «Нужно больше уважать судей. Эти парни думают, что им все дозволено».

jyyyceoff_: «Да, Головин поступил глупо. Но он аплодировал без агрессии и вдали от судьи, это ни в коем случае не заслуживает второй желтой карточки».

MaxRochto: «Если ты иронично аплодируешь суде, тебе дадут желтую карточку. Головин – глупец и заслуживает лишения зарплаты за непрофессиональный поступок».

Olamidesob: «Несмотря на безрассудность, Головин сегодня отдал две голевые передачи».

Sina_Vrai: «Спасибо судье, который удалил Головина. Надеюсь, это убьет желание всех придурков кричать на судью».

Natslelillois: «Головин буквально издевается над судьей. Это точно, как в школе, когда ты издеваешься над учителем, ну вот, пожалуйста, это вторая желтая карточка. Это справедливо».

PehuRafael: «Я единственный считаю, что виноват Головин? Мы слишком часто забываем, что нужно проявлять уважение к судье».