Семин оценил новый статус Сафонова в «ПСЖ»

Российский тренер Юрий Семин высказался о том, что Матвей Сафонов стал основным в «ПСЖ».

Российский вратарь проводит второй сезон в клубе.

Он пропустил 18 голов в 24 матчах.

26-летний Сафонов – лучший голкипер топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.

«Матвей молодец в том плане, что проявил сдержанность и характер. Он ни в какие полемики не вступал, когда ему говорили, что нужно менять команду, уходить из «ПСЖ» из за малого игрового времени.

Он просто был трудолюбив, работал и тем самым заслужил уважение команды и тренера, проявил надежность. В этом году он реализует себя очень мощно.

Единственное, что ему нужно – четко и ясно понимать, что в «ПСЖ» основных игроков 22, а не 11. Мы видим, что периодически не играют Дембеле и Хвича, поэтому я думаю, что Матвей правильно понимает свою роль.

На сегодняшний день он играет лучше, чем Шевалье. Ни один тренер не будет держать в резерве лучшего игрока, тем более такой тренер, как Энрике.

Раз Матвей выходит на поле, значит, он лучший на сегодняшний момент», – заявил Семин.