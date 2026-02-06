Аршавин уверен, что Сафонов будет основным в «ПСЖ»: «Шевалье – что это вообще?»

Андрей Аршавин позитивно оценил перспективы Матвея Сафонова закрепиться в стартовом составе «ПСЖ».

– Как вам Матвей Сафонов и его четыре сейва в финале Межконтинентального кубка?

– Матвей молодец, что тут скажешь. Не покер, конечно, но тоже пойдет.

– Есть ощущение, что он теперь будет основным в «ПСЖ».

– Конечно, будет. Ну Шевалье – что это вообще? Честно, Сафонов не хуже Доннаруммы. Просто Джиджи более раскрученный для Европы.

Поэтому в ситуации с одинаковыми по силе вратарями выберут Доннарумму. И по контракту он получает раза в два или три больше Сафонова.

– Дзюба говорил, что Шевалье точно будут тащить в состав, потому что он свой – француз.

– Может, его и тащили, но когда-то надо и на результат играть. Уже пришло время для этого.

К тому же с такой бородкой Сафонов как раз за француза проканает!