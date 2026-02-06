Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Аршавин уверен, что Сафонов будет основным в «ПСЖ»: «Шевалье – что это вообще?»

Аршавин уверен, что Сафонов будет основным в «ПСЖ»: «Шевалье – что это вообще?»

6 февраля, 16:35
3

Андрей Аршавин позитивно оценил перспективы Матвея Сафонова закрепиться в стартовом составе «ПСЖ».

– Как вам Матвей Сафонов и его четыре сейва в финале Межконтинентального кубка?

– Матвей молодец, что тут скажешь. Не покер, конечно, но тоже пойдет.

– Есть ощущение, что он теперь будет основным в «ПСЖ».

– Конечно, будет. Ну Шевалье – что это вообще? Честно, Сафонов не хуже Доннаруммы. Просто Джиджи более раскрученный для Европы.

Поэтому в ситуации с одинаковыми по силе вратарями выберут Доннарумму. И по контракту он получает раза в два или три больше Сафонова.

– Дзюба говорил, что Шевалье точно будут тащить в состав, потому что он свой – француз.

– Может, его и тащили, но когда-то надо и на результат играть. Уже пришло время для этого.

К тому же с такой бородкой Сафонов как раз за француза проканает!

  • 26-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ».
  • Он пропустил 18 голов в 23 матчах.
  • Матвей – лучший голкипер топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.
  • С парижанами российский футболист уже выиграл 6 трофеев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 ПСЖ Аршавин Андрей Сафонов Матвей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1770385397
Много текста и один бред...
Ответить
Айболид
1770385821
шевалье - это лыцарь по ихнему , дворянин вобщем .
Ответить
