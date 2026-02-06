Аршавин уверен, что Сафонов будет основным в «ПСЖ»: «Шевалье – что это вообще?»

Андрей Аршавин позитивно оценил перспективы Матвея Сафонова закрепиться в стартовом составе «ПСЖ».
– Как вам Матвей Сафонов и его четыре сейва в финале Межконтинентального кубка?
– Матвей молодец, что тут скажешь. Не покер, конечно, но тоже пойдет.
– Есть ощущение, что он теперь будет основным в «ПСЖ».
– Конечно, будет. Ну Шевалье – что это вообще? Честно, Сафонов не хуже Доннаруммы. Просто Джиджи более раскрученный для Европы.
Поэтому в ситуации с одинаковыми по силе вратарями выберут Доннарумму. И по контракту он получает раза в два или три больше Сафонова.
– Дзюба говорил, что Шевалье точно будут тащить в состав, потому что он свой – француз.
– Может, его и тащили, но когда-то надо и на результат играть. Уже пришло время для этого.
К тому же с такой бородкой Сафонов как раз за француза проканает!
- 26-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он пропустил 18 голов в 23 матчах.
- Матвей – лучший голкипер топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.
- С парижанами российский футболист уже выиграл 6 трофеев.