  • Лига 1. «ПСЖ» разгромил в Ле Классико «Марсель» (5:0), Сафонов отыграл на ноль

Лига 1. «ПСЖ» разгромил в Ле Классико «Марсель» (5:0), Сафонов отыграл на ноль

Сегодня, 00:38

«ПСЖ» крупно победил «Марсель» в 21-м туре Лиги 1. Встреча на «Парк де Пренс» закончилась в пользу хозяев со счетом 5:0.

Дубль сделал Усман Дембеле. На счету француза также результативная передача.

Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» и отыграл на ноль. На его счету три сейва.

Франция. Лига 1. 21 тур
ПСЖ - Марсель - 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 - У. Дембеле, 12; 2:0 - У. Дембеле, 37; 3:0 - Ф. Медина, 64 (в свои ворота); 4:0 - Х. Кварацхелия, 66; 5:0 - Л. Кан Ин, 74.
Таблица турнира Календарь турнира

Комментарии (0)
