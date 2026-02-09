Лига 1. «ПСЖ» разгромил в Ле Классико «Марсель» (5:0), Сафонов отыграл на ноль

«ПСЖ» крупно победил «Марсель» в 21-м туре Лиги 1. Встреча на «Парк де Пренс» закончилась в пользу хозяев со счетом 5:0.

Дубль сделал Усман Дембеле. На счету француза также результативная передача.

Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» и отыграл на ноль. На его счету три сейва.