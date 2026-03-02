Легионер «Сочи» боится возвращаться в Россию

Левый защитник «Сочи» Яхья Аттиат-Алла хочет разорвать контракт с клубом.
31-летний футболист попросил досрочно прекратить с ним сотрудничество.
Он боится возвращаться в Россию, опасаясь атак беспилотников и сирен воздушной тревоги.
Аттиат-Алла находится в Марокко, хотя еще в конце января должен был вернуться в расположение «Сочи». У него были переговоры с клубом «Раджа», но стороны не договорились.
- Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
- Его контракт с «Сочи» рассчитан до лета 2027 года.
- В этом сезоне Аттиат-Алла сделал 1 ассист в 9 матчах.
Источник: «Mash на спорте»