Легионер «Сочи» боится возвращаться в Россию

Левый защитник «Сочи» Яхья Аттиат-Алла хочет разорвать контракт с клубом.

31-летний футболист попросил досрочно прекратить с ним сотрудничество.

Он боится возвращаться в Россию, опасаясь атак беспилотников и сирен воздушной тревоги.

Аттиат-Алла находится в Марокко, хотя еще в конце января должен был вернуться в расположение «Сочи». У него были переговоры с клубом «Раджа», но стороны не договорились.