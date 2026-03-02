«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН»

В «Локомотиве» остались недовольны работой арбитров в игре 19-го тура РПЛ против «Пари НН».

Столичный клуб подготовил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Футбольный клуб «Локомотив» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку судейству в матче 19-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Пари НН» и обратить внимание на ключевые спорные моменты игры, которые повлияли на ход матча, в том числе на эпизоды, связанные с неудалением игрока «Пари НН», нарушившим правила игры на А. Батракове, и назначением пенальти в ворота «Локомотива», – говорится в заявлении.