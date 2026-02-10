Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов объяснил, почему не включил Аршавина в топ-3 лучших российских футболистов в 21-м веке

Бубнов объяснил, почему не включил Аршавина в топ-3 лучших российских футболистов в 21-м веке

Сегодня, 21:09
2

Футбольный эксперт Александр Бубнов аргументировал свой выбор пятерки сильнейших российских игроков за последние 25 лет.

  1. Дмитрий Аленичев
  2. Юрий Жирков
  3. Игорь Акинфеев
  4. Андрей Аршавин
  5. Сергей Семак

«Моя логика: трофеи, на каком уровне и насколько игрок профессионален как на футбольном поле, так и за его пределами.

Жирков высоко... Во-первых, Кубок УЕФА. С «Челси» он стал чемпионом, выиграл Кубок и, по-моему, Суперкубок даже. Участвовал в чемпионате Европы и чемпионате мира, причем на чемпионате Европы он с Хиддинком 4-е место занял – ну, бронзовые медали.

И в 2018 году он был на чемпионате мира. И потом, для меня очень важный критерий – Хиддинк очень высоко его оценил, он его хорошо знал, потому что он у него и в сборной был, и в «Челси», и он как раз Жиркова назвал.

Я уже не беру, что Жирков с ЦСКА чемпионом стал, Аленичев – со «Спартаком»... Я внутренние чемпионаты не беру. Все они заслуженные мастера спорта в моей пятерке, левых людей нет. И самое главное – те критерии, о которых я говорил.

Почему Аршавин только четвертый? Он не выиграл ничего из того, что не выигрывали другие», – сказал Бубнов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Бубнов Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Psih86
1770750362
Что касается Акинфеева, то он ведь средненький голкипер, при всем уважении, что он играет уже сотню лет. Сугубо личное мнение, добавил бы вместо него СуперПава. Как он играл в Тоттенхэме, учитывая, что он не основной был, какие голы забивал. Да и Семак так себе вариант.....
Ответить
FROLL007
1770751910
А кубок ЛЕ и суперкубок ЛЕ с Зенитом у Аршавина не в счёт? А дважды или трижды лучший игрок месяца в Англии? А те-же чемпионаты мира и европы с Хиддинком? Однозначно Шава лучший. Гыгыгы
Ответить
