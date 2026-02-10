Бубнов объяснил, почему не включил Аршавина в топ-3 лучших российских футболистов в 21-м веке

Футбольный эксперт Александр Бубнов аргументировал свой выбор пятерки сильнейших российских игроков за последние 25 лет.

«Моя логика: трофеи, на каком уровне и насколько игрок профессионален как на футбольном поле, так и за его пределами.

Жирков высоко... Во-первых, Кубок УЕФА. С «Челси» он стал чемпионом, выиграл Кубок и, по-моему, Суперкубок даже. Участвовал в чемпионате Европы и чемпионате мира, причем на чемпионате Европы он с Хиддинком 4-е место занял – ну, бронзовые медали.

И в 2018 году он был на чемпионате мира. И потом, для меня очень важный критерий – Хиддинк очень высоко его оценил, он его хорошо знал, потому что он у него и в сборной был, и в «Челси», и он как раз Жиркова назвал.

Я уже не беру, что Жирков с ЦСКА чемпионом стал, Аленичев – со «Спартаком»... Я внутренние чемпионаты не беру. Все они заслуженные мастера спорта в моей пятерке, левых людей нет. И самое главное – те критерии, о которых я говорил.

Почему Аршавин только четвертый? Он не выиграл ничего из того, что не выигрывали другие», – сказал Бубнов.